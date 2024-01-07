نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مرجعليش" تحتل المرتبة الثانية على "اليوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنانين مُسلم وأحمد فريد تريند “يوتيوب” بأغنيتهم الجديدة “مرجعليش”، وتصدرا المركز الثاني ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حقق 800 ألف مشاهدة في أقل من ثلاث أيام من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

ديو “مرجعليش” لـ مُسلم وأحمد فريد من كلمات الشاعر مصطفى ناصر وألحان تيام علي، توزيع موسيقي: إسلام الازرق، ميكس وماستر: أحمد حسام - نور عباس، إنتاج JP Productions.

يذكر أن آخر أعمال فريد هو ديو أغنية “أهي مشيت” مع الفنان رامي جمال، والتي حققت نجاحًا هائلًا فور طرحها، وتصدرت تريند يوتيوب، حيث كانت الأغنية من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.

كلمات أغنية “مرجعليش”

اللي خوفت يوم اني اعيش بعديه النهاردة خايف تشوفني عينيه بخاف لو صدفة يوم عدى يشوفني بموت من الوحدة بعد قلبه ما راح كنت ناوي اعيشله لسنين قدام غاب وسابني خايف من الأيام مشافش الدنيا غير جنبي ويوم ما كسر.. كسر قلبي واتمليت بجراح واستنيته يرجع مرجعليش وحايلت العمر يفوت مرضيش انا قلبي معايا وروحي معاه فلا مني بموت ولا عارف أعيش واستنيته يرجع مرجعليش وحايلت العمر يفوت مرضيش انا قلبي معايا وروحي معاه فلا مني بموت ولا عارف أعيش عمر يوم ما في عين شافتنا اتنين والنهاردة راح فين وروحت أنا فين وبعد ما قولت عوضني عن اللي زمان سنين فاتني فجأة ملقيتهوش قولنا بيننا حلم وحياة وبيوت قولنا مش هيبعدنا غير الموت آدية بغيابه موتني وعيني شافتني ولاقيتني حد معرفهوش واستنيته يرجع مرجعليش وحايلت العمر يفوت مرضيش انا قلبي معايا وروحي معاه فلا مني بموت ولا عارف أعيش واستنيته يرجع مرجعليش وحايلت العمر يفوت مرضيش انا قلبي معايا وروحي معاه فلا مني بموت ولا عارف أعيش.