لقطات من وصول النجمة "جليان أنديرسون" للسجادة الحمراء في حفل جولدن جلوب 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

ونقلت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، لقطات من وصول النجمة "جليان أنديرسون" للسجادة الحمراء بمقر إقامة حفل الجوائز.

وضمن ترشيحات جوائز جولدن جلوب هذا العام، لجائزة أفضل أغنية فيلم أصلية، ترشح كل من أغنية Addicted to Romance للمغني Bruce Springsteen من فيلم She Came to Me، وأغنية Dance the Night لكل من Caroline Ailin و Mark Ronson من فيلم Barbie.

وأغنية I’m Just Ken لـ Mark Ronson و Andrew Wyattمن فيلم Barbie، وأغنية Peaches لـ Jack Black، Aaron Horvath، Michael Jelenic من فيلم The Super Mario.

وأغنية Road to Freedom لـ Lenny Kravitz من فيلم Rustin، وأغنية What Was I Made For? من فيلم Barbie.