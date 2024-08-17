مي عمر ضيفة برنامج بيت السعد الأربعاء المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة مي عمر ضيفة علي برنامج بيت السعد من تقديم عمرو سعد وأحمد سعد، والمقرر عرضها يوم الأربعاء المقبل على قناة MBC1.

إعادة حلقة مي عمر ببرنامج بيت السعد

وسيتم إعادة الحلقة يوم السبت المقبل على قناة MBC مصر، وتكشف مي عمر خلال اللقاء عدد من آرائها الشخصية وكواليس في مسيرتها الفنية، كما تُقدم مشهد تمثيلي خلال الحلقة مع عمرو سعد.

إطلالة مي عمر ببرنامج بيت السعد

وارتدت مي عمر فستانا من التول باللون الأسود وبطعات لزهوى التيوليب، بتصميم الأف شولدرز، ويتوسطه حزام على منطقة الخصر، ووصل سعره إلى 115 ألف جنيه مصري، وتركت شعرها منسدلا عبر اكتافها، وتزينت ببعض الإكسسورات مكونه من كولية واسورة من الألماس، مع ساعة يد باللون الفضي، وأقراط ناعمة وبسيطة.

برنامج بيت السعد

ويمثل برنامج بيت السعد أولى تجارب عمرو سعد وأحمد سعد في تقديم البرامج سويًا، تم تصوير حلقاته في العاصمة السعودية الرياض، وهو من نوعية البرامج الحوارية التي تعتمد على استضافة النجوم في مصر والعالم العربي منهم أحمد السقا، محمد هنيدي، أحمد حلمي، يسرا، أحمد فهمي، منة شلبي، مي عمر، إليسا، والشاب خالد وغيرهم، ويتولى إخراجه محمد سامي.

مي عمر وعمرو سعد

وتشارك مي عمر بجانب عمرو سعد في بطولة فيلم الغربان، والذي يأتي بميزانية إنتاجية ضخمة، ويدور في إطار أكشن تشويقي تاريخي، ويضم أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، والراحل جميل برسوم، والفيلم من إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

آخر أعمال مي عمر

وكان آخر أعمال مي عمر هو مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي 2024، والمكون من 16 حلقة، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، طارق النهري، سامي مغاوري، ولاء الشريف، أحمد ماجد، هدير عبدالناصر، وسلوى عثمان، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

تدور أحداث قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو حول نعمة سعيد أبو علب التي تلعب شخصيتها الفنانة المصرية مي عمر، والتي تظهر كمحامية ذكية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها، سواء من خلال زوجها أو على مدار الأحداث، تكتشف المحامية خيانة زوجها وأنانيته الشديدة، والذي يحاول قتلها ودفنها بمشاركة زوجته الثانية ولكنها تنجو وتقرر الانتقام؛ لتبدأ رحلة نعمة أفوكاتو وتتطور الأحداث.