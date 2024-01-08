إطلالة سوداء أنيقة للنجمة "هانا وادينجهام" على السجادة الحمراء بحفل جوائز "جولدن جلوب" 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

ونقلت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، لقطات من وصول النجمة هانا وادينجهام للسجادة الحمراء بمقر إقامة حفل الجوائز.

وضمن ترشيحات جوائز جولدن جلوب هذا العام، لجائزة أفضل ممثل مساعد في أي فيلم سينمائي، ترشح كل من ويليم دافو عن دوره في فيلم " Poor Things "، وروبرت دي نيرو عن دوره في فيلم " Killers of the Flower Moon "، وروبرت داوني جونيور عن دوره في فيلم "Oppenheimer"، وريان جوسلينج عن دوره في فيلم "Barbie"، وتشارلز ميلتون عن دوره في فيلم " May December "، ومارك روفالو عن دوره في فيلم " Poor Things ".