بتول عرفة تهنئ مي فاروق ومحمد العمروسي بخطبتهما (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت المخرجة بتول عرفة على تهنئة المطربة مي فاروق على الفنان محمد العمروسي بمناسبة خطبتهم، حيث شاركت "بتول" جمهورها بصورة لها برفقة المطربة مي فاروق وشخص آخر من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" يحدث الآن من خطوبة أختي الغالية مي فاروق، مبروك يا روح قلبي ربنا يكرمك انتي ومحمد ويسعدكم ويفرح قلبك يا روح قلبي ".

تعليقات الجمهور على منشور بتول عرفة

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ما شاء الله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ألف مليون مبروك، ربنا يتمم لكم على خير، ربنا يوفقهم ويسعدهم يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

مي فاروق تتصدر مؤشرات بحث جوجل لهذا السبب

ومن جانبه، تصدر حفل خطوبةالمطربة مي فاروق والفنان محمد العمروسي تريند محركات بحث جوجل، حيث تداول عدد كبير من رواد السويشيال ميديا صور من حفل الخطوبة، حيث ظهر العروسين بإطلالة ناعمة خطفت قلوب الحاضرين.

آخر أعمال مي فاروق

والجدير بالذكر آخر أعمال المطربة مي فاروق أغنية "ليه"، والتي حازت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الأغنية التريند فور نزولها.

كلمات أغنية ليه

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /أنا دايمًا فاكرة حبك ليه

أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه

كل الأيام قدامي بترجع ليه

والأحلام اللي ما بينا فضلت ليه

أنا دايمًا فاكرة حبك ليه

أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه

كل الأيام قدامي بترجع ليه

والأحلام اللي ما بينا فضلت ليه

وبشوفك هنا قدامي بتعمل إيه

دايمًا نحوا ليالي دايمًا ليه ليه

هو اللي بيحصل إيه

وأنا بتعذب كده ليه

هو اللي بيحصل إيه

وأنا بتعذب كده ليه

مش قولنا هنبعد إيه

جاي تاني وعايز إيه

أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك

بيروحلك ليه

أنا لما قابلتك واختارتك