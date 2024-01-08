"روبرت داوني جونيور"  يحصد جائزة أفضل ممثل مساعد في أي فيلم سينمائي من جوائز جولدن جلوب 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد الممثل "روبرت داوني جونيور" لجائزة أفضل ممثل مساعد في أي فيلم سينمائي.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال السينمائية، كل من ويليم دافو عن دوره في فيلم " Poor Things "، وروبرت دي نيرو عن دوره في فيلم " Killers of the Flower Moon "، وروبرت داوني جونيور عن دوره في فيلم "Oppenheimer"، وريان جوسلينج عن دوره في فيلم "Barbie"، وتشارلز ميلتون عن دوره في فيلم " May December "، ومارك روفالو عن دوره في فيلم " Poor Things ".