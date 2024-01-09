نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فوزه بـ 5 جوائز.. 3 أسباب ميزت فيلم Oppenheimer للفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم فيلم Oppenheimer تريند محرك البحث جوجل وذلك بسبب حصوله على 5 جوائز في حفل جولدن جلوبس "Golden Globes" الذي أقيم بمدينة لوس أنجلوس في دورته الـ 81 لعام 2024.

سبب منع عرض فيلم Oppenheimer

وعرض فيلم Oppenheimer في يوم 21 يوليو 2023 الماضي ومنع عرضه في عدد من دول العالم بسبب قصته التي تمس بشكل واضح دولة اليابان التي وافقت في النهاية على عرضه في خلال الفترة المقبلة، وحقق إيرادات بلغت 952 مليون دولار.



أسباب فوز فيلم Oppenheimer

واستطاع فيلم Oppenheimer استطاع أن يحصل على 148 جائزة عالمية من أصل 270 ترشيح، أمام 78 فوز من أصل 277 ترشيح لفيلم Barbie.

ولكن ما أكده موسم الجوائز جولدن جلوب هو أن فيلم Oppenheimer يتمتع بأكثر من ميزة تؤهله لأن يكون الفيلم الأفضل لعام 2023، ويتفوق ليس على فيلم Barbie فقط ولكن على جميع الأعمال التي تم عرضها خلال عام 2023.

وهذه 3 مميزات لـ Oppenheimer تميزه عن باقى أعمال 2023:

قصة فيلم Oppenheimer تتضمن الكثير من الأحداث المثيرة التي تشوق الكثيرين من حول العالم لمعرفتها، والتي شملت على كثير من الأسرار التي كشف عنها الفيلم.

والميزة الثانية هي تصوير فيلم Oppenheimer "مبهر"، خاصة مع اختيار الكادرات التي تركز على توصيل رسائل العمل بشكل واضح، ومع استخدام اللونين الأبيض والأسود واللوان، للفصل بين أحداث العمل من وجهة نظر بطله، ومن وجهة نظر من حوله.

الموسيقى التصويرية لفيلم Oppenheimer ساعدت بشكل واضح وصريح لجعل مشاهد العمل في التركيز أكثر على الأحداث.

إيرادات فيلم Oppenheimer

مع مطلع عام 2024، بلغت إيرادات Oppenheimer 952 مليون وألف دولار على المستوى العالمي، ووصلت مدة الفيلم إلى 3 ساعات، وهو من إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم Oppenheimer بين 326 مليون و67 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و625 مليون و934 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي.

جوائز حصل عليها فيلم

Oppenheimer



وفي حفل جولدن جلوب حصل Oppenheimer على جائزة أفضل فيلم درامي وأفضل مخرج لكريستوفر نولان وأفضل موسيقى تصويرية، بالإضافة إلى جائزتي أفضل ممثل في فيلم درامي لكيليان مورفي وأفضل ممثل مساعد لروبرت داوني جونيور، وفاز بخمس من جوائز جولدن جلوب، بين 8 ترشيحات رشح لها.

قصة فيلم Oppenheimer

وتدور أحداث فيلم Oppenheimer حول السيرة الذاتية لـ روبرت أو بنهايمر، عالم الفيزياء النظرية، والذي كان دوره محوريًا في تطوير أول أسلحة نووية كجزء من مشروع مانهاتن خلال الحرب العالمية الثانية، وأطلق عليه لقب «والد القنبلة النووية»، الذي جسد دوره النجم كيليان ميرفي، بجانب عدد من أبرز نجوم هوليوود روبرت داوني جونيور، ومات ديمون، وإيميلي بلانت، ورامي مالك.

أبطال فيلم Oppenheimer

وشارك في بطولة فيلم Oppenheimer النجم الإيرلندي كيليان مورفى، والنجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامي مالك، والممثل روبرت داوني جونيور، الذي حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره بالفيلم، وفلورانس بيو، وهو من إخراج كريستوفر نولان، واقترب من تحقيق مليار دولار عالميا في إيراداته.