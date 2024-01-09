نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثراء جبيل لـ تامر حسني: “شكرًا على اهتمامك واحساسك بكل تفصيلة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم تامر حسني منذ ساعات قليلة فيديو كليب أغنيته الجديدة “موحشتكيش” والتي تظهر فيه الفنانة ثراء جبيل كموديل في الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.





ثراء جبيل توجه الشكر لـ تامر حسني





وشاركت ثراء كليب الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ووجهت الشكر لـ تامر حسني قائلة: "كليب أغنية موحشتكيش تامر حسني أخيرًا الكليب نزل... أنا سعيدة جدًا لاختياري اني اكون جزء من كليب للفنان اللي بحبه أو ي وبحب أغانيه وبيضحكني من قلبي استمتعت بكل لحظة في الأغنية.. شكرًا ليك يا تامر على اهتمامك واحساسك بكل تفصيلة عشان كل اللي حواليكيطلعوا بالصورة الراقية دي.





ورد عليها تامر في التعليقات قائلًا: "يا ثراء والله انا اللي فخور بادائك الرائع مبسوط بادائك من قلبي الفنان اللي تحبيه من وانتي صغيرةوالمخرج اللي وقفتي تمثلي قدامه ماشاءالله كل الناس حاسه احساسك الجميل".





وتابع قائلًا: "اختياري ليكي كان في محله فعلا تستحقي كل الخير والنجاح وانا شايفك قريب جدا في مكانه كبيرة أو ي أو ي بإذن الله".





تفاصيل أغنية "موحشتكيش"





الأغنية من كلمات أمير طعيمه، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر:علي فتح الله، وتشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل في كليب "موحشتكيش" حيث تظهر أنها حبيبة تامر حسني في الكليب وهو يغني لها.





كلمات أغنية "موحشتكيش"









شكل المكان زي ما كان

متغيرتش حاجات كتير

شايف بعيني ذكريات

من قلبي حبيتها بضمير

أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا

كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا

وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك

معقول أكون موحشتكيش؟

من يوم بعادنا مش بعيش

رغم الفراق مفارقتنيش

عندك خلاص واقفة الحياة

من بعد حضنك حضني مات

وكلامي يشبه للسكات

فاضلي منك ذكريات.. ذكريات

آه واللي فاضلي مني آه

بيلف صوتك في المكان

لسه صورنا على الرفوف

وكلام كتبته من زمان

وضحكتك بين الحروف

اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه

إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه

ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك

معقول أكون موحشتكيش؟

من يوم بعادنا مش بعيش

رغم الفراق مفارقتنيش

عندك خلاص واقفة الحياة

من بعد حضنك حضني مات

وكلامي يشبه للسكات

فاضلي منك ذكريات.. ذكريات

واللي فاضلي مني آه آه..