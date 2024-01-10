نجلاء بدر تروج لفيلم "ليلة العيد"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة نجلاء بدر لدورها في فيلم "ليلة العيد " من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”.

https://www.instagram.com/reel/C15VL5MtdRQ/?igsh=NjN1dnU1Y3Bkc3hr

وكتبت نجلاء بدر: “يارب يا كريم فيلم ليلة العيد”.

وطرح المنتج أحمد السبكي بوسترات فيلم ليلة العيد بطولة يسرا، والذي من المقرر عرضه في دور العرض السينمائي يوم 25 يناير الجاري، حيث انتهى أبطاله من التصوير منذ فترة طويلة.

ونشر السبكي بوسترات الفيلم منفردة لأبطال العمل، عبر حسابه بموقع انستجرام، حيث ظهرت يسرا وهنادي مهنا ونجلاء بدر وريهام عبدالغفور بلوك شعبي، بينما ظهر أحمد خالد صالح بلوك جديد وشعر مجعد.

قصة العمل

ويسلط الفيلم الضوء على أشكال المعاناة والعنف الذي تتعرض له المرأة في المجتمع، حيث تجسد يسرا شخصية سيدة تتعرض للعنف الزوجي ويجبرها زوجها على العمل خادمة في العديد من البيوت، كما تدور أحداث الفيلم في يوم واحد، بين الوقفة وأول يوم العيد، ويضم عدد من الحكايات المتصلة.

صوت وصورة

حققت نجلاء بدر نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل "صوت وصورة" الذي عرض خلال الفترة الماضية.

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز.



مسلسل "صوت وصورة" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وعرض عبرشاشة DMC ومنصة WATCH IT.