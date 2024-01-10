بعد طرح كليب "موحشتكيش".. تامر حسني لـ ثراء جبيل إختياري ليكي كان في محله

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مساء أمس نجم الجيل تامر حسني كليب "موحشتكيش" عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الإستماع وذلك بعد تشويق الجمهور للكليب، وسرعان ما نال الكليب اشادات هائلة من الجمهور تشيد بكافة تفاصيل الكليب من إخراج إلى كلمات إلى لحن وتوزيع.

وظهرت الفنانة الشابة ثراء جبيل في كليب "موحشتكيش" بطلة الكليب الذي يغني لها نجم الجيل تامر حسني، ونشرت الفنانة ثراء جبيل الكليب عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت عليه قائلة: "كليب أغنية موحشتكيش تامر حسني أخيرًا الكليب نزل... أنا سعيدة جدًا لاختياري اني اكون جزء من كليب للفنان اللي بحبه أوي وبحب أغانيه وبيضحكني من قلبي استمتعت بكل لحظة في الأغنية.. شكرًا ليك يا تامر على اهتمامك واحساسك بكل تفصيلة عشان كل اللي حواليك يطلعوا بالصورة الراقية دي".

ليرد عليها نجم الجيل تامر حسني عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "يا ثراء والله أنا اللي فخور بأدائك الرائع مبسوط بأدائك من قلبي الفنان اللي بتحبيه من وأنتي صغيرة والمخرج اللي وقفتي تمثلي قدامه ماشاء الله كل الناس حاسه إحساسك الجميل".

وتابع قائلًا: "إختياري ليكي كان في محله فعلًا تستحقي كل الخير والنجاح وأنا شايفك قريب جدًا في مكانه كبيرة أوي أوي بإذن الله"

والجدير بالذكر أن كليب "موحشتكيش" قد طرح عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وحقق نسب مشاهدات عالية قد وصلت إلى 402 ألف مشاهدة في اقل من 24 ساعة وأيضًا قد احتل التريند رقم 2 على يوتيوب.

وأغنية موحشتكيش هي من ألبوم "هرمون السعادة" وهي من كلمات أمير طعيمه وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

ماذا تقول كلمات أغنية "موحشتكيش" ؟

شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش !!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفُراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه».

بيلف صوتك في المكان، لسه صورنا على الرفوف، وكلام كتبته من زمان، وضحكتك بين الحروف، اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه، إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه، ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك، معقول أكون موحشتكيش؟ من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتنيش، عندك خلاص واقفة الحياة، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات، واللي فاضلي مني آه آه..