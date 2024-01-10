بعد تعرضه لأزمة صحية.. شاهياز لـ حلمي بكر: "ربنا يعلم أني مسامحة أي إساءة منك"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت المطربة شاهيناز، رسالة إلى الموسيقار حلمي بكر الذي واجه مؤخرًا وعكة صحية، حيث تطرقت إلى الهجوم السابق الذي تعرضت له، وذلك خلال استضافتها في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، عبر شاشة ألفا.

وأكدت شاهيناز: "لم يخطر ببالي الاتصال به خلال مرضه، ولكن ربنا يعلم أنني مسامحة لأي إساءة حدثت في يوم من الأيام، حيث وصفت الموسيقار حلمي بكر بأنه شخص محترم وله مشوار طويل".

وزادت: "رغم الهجوم الغير المبرر في بعض الأحيان، أتمنى له الشفاء وأن يكون محاطًا بأهله وأحبائه".

وأكملت: "نحن، يا أستاذ حلمي، على دراية بأنني مطربة متميزة ولدي العديد من الأعمال، لست مقتصرة على أغنية واحدة كما أشرت سابقًا، وأتمنى لك كل الخير وطول العمر".

ويذكر أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا ينفي مضمون التصريحات التي أدلت بها زوجة الفنان حلمي بكر في وسائل الإعلام، مؤكدة عدم وجود أساس من الصحة للافتراءات المتداولة وتنبيهًا إلى عدم صحة الادعاء بعدم دعم النقيب العام للفنان خلال أزمته الصحية.

وجاء البيان كالتالي: أولًا: النقيب العام تربطه علاقة صداقة شخصية قبل توليه منصب النقيب العام مع الأستاذ حلمي بكر.

ثانيًا: وقوف السيد النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر طوال فترة خلافاته مع زوجته، في جميع المواقف التى تعرض لها من أزمات.

ثالثًا: فور تولي النقيب العام قرر سيادته منح الأستاذ حلمي بكر منصب النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية، نظرًا لمكانته الفنيه وتقديره له واعتزازه به وتاريخه الفني الكبير