ننشر القصة الكاملة لقصة حب هشام جمال وليلى أحمد زاهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 08:26 صباحاً - في مفاجأة غير متوقعة، جمعت قصة حب بين النجمة ليلى زاهر والفنان هشام جمال في ليجسدا التلاحم الفني الذي جمعهما في يوم من الأيام، ورغم أنهما لم يكونا الأوائل في الساحة الفنية، فإن القصة تبدأ بتصويرهما لعمل فني وتنتهي بقصة حب مميزة، برغم من أنها كانت تعتبره شقيقها.

ولا يعتبر مسلسل "في بيتنا روبرت"، العمل الذي وفق راسين في الحلال، بل هناك كان العديد من الأعمال الفنية المتنوعة التي شاركوا فيها معا، حيث شاركا بعضهما في العديد من الإنتاجات الفنية قبل هذا المسلسل، لذلك يعتبر هذه الأعمال التي جمعت بينهما الحب والمودة، وكان لها دورا بارز.