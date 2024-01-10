نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. تامر عاشور يطرح أحدث أغانيه "هيجيلي موجوع" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب تامر عاشور، غدًا لطرح أغنيه جديدة له بعنوان“هيجلي موجوع”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

احتفال تامر عاشور بعيد ميلاد زوجته

وفي سياق آخر، حرص الفنان تامر عاشور، مؤخرًا على توجيه رسالة لزوجته الإعلامية نانسي نور بمناسبة عيد ميلاده، حيث شارك جمهوره بصورة له برفقتها، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" مش عارف أشكرك على إيه ولا إيه ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدًا ويحفظك".

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب عدد كبير من قبل الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:" عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة وسعادة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يخليكوا لبعض"، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال تامر عاشور



والجدير بالذكر أن، آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت"، والتي نالت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور طرحها.

كلمات أغنية عديت كالآتي:

عديت جنبي إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكي

في حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللي عندي

وانت يالا يالا قول

عديت جنبي إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكي

في حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللي عندي

وانت يالا يالا قول

مستني ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللي أنا نفسي أهِنن فيه

واللي اداديه كده.