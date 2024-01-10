بالصور.. ”ياسمين صبري” تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 09:31 صباحاً - شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها أحدث ظهور لها وهي تتزحلق على الجليد،عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو"إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبري وهي ترتدي بدلة التزحلق علي الجليد ، لتنال الصور العديد من إعجاب متابعيها مع كتابتهم تعليقات إيجابية لها.

فيلم«أبو نسب»

من ناحية أخرى حقفت ياسمين صبري نجاحاً كبيراً خلال الفترة الاخيرة بعد عرض أحدث أعمالها السينمائية فيلم«أبو نسب»بطولة النجم محمد إمام.

ويواصل فيلم«أبو نسب» بطولة الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبرى تصدر شباك التذاكر ،حيث حقق الفيلم أمس إيرادات وصلت إلى مليون و700 ألف جنيهًا.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

العمل من بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.