بعد تصدرها التريند.. تعرف علي كلمات أغنية "موحشتكيش" لـ تامر حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنيته “موحشتكيش” للنجم تامر حسني التريند علي موقع يوتيوب خلال الساعات الماضية، وذلك طرحه بيومين عبر قناته الرسمية على يوتيوب ووصل عدد مشاهداته نحو 7 ملايين مشاهدة حتى الآن.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كلمات أغنية «موحشتكيش» للنجم تامر حسني..

كلمات أغنية «موحشتكيش» لـ تامر حسني:

«شكل المكان زي ما كان، متغيرتش حاجات كتير، شايف بعيني ذكريات، من قلبي حبيتها بضمير، أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا، كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا، وتفاصيل كتير مش ممكن، أحسها من غيرك، معقول أكون موحشتكيش!!؟، من يوم بعادنا مش بعيش، رغم الفراق مفارقتنيش، عندك خالص واقفه الحياه، من بعد حضنك حضني مات، وكلامي يشبه للسكات، فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه، واللي فاضلي مني آه».

تفاصيل أغنية «موحشتكيش»

أغنية «موحشتكيش» ضمن ألبوم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم «هرمون السعادة»، وتعاون تامر في الأغنية مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وغلب على الفيديو كليب الأجواء الشتوية وظهر تامر حسني في مشاهد رومانسية مع ثراء جبيل مفاجأة الكليب.

كواليس أغنية «موحشتكيش» للنجم تامر حسني

وسبق، طرح تامر حسني عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" كواليس الكليب وقد نال إعجاب الجمهور وتصدر التريند حيث أصبح تريند رقم 12، وحقق نسب مشاهدات وصلت إلى 259 ألف مشاهدة فقط في 4 أيام من طرح الكواليس.

اخر اعمال تامر حسني

والجدير بالذكر ان اخر اعمال تامر حسني هي أغنية هرمون السعادة هي من كلمات الشاعر أحمد جابر ومن ألحان الملحن علي الخواجة توزيع حاتم محسن ومكساج مودي منير.

كلمات أغنية "هرمون السعادة"

مسيلي على الحبايب

الحاضر واللي غايب

القعدة الليلة حلوة

والسكر فيها دايب

كل الصحبة الجميلة

متجمعين في ليلة

مش هنسيب حد يمشي

لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية

لسه السنين الحلوة جاية

والحزن بح من النهاردة

عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا

أرجوك ده إحنا اتهرينا

إيه يا عم الحظ مالك

ما تحس شوية بينا

ويا هرمون السعادة

اليوم ده ملوش إعادة

لو هتشربنا قهوة

أرجوك ماتكونش سادة



