وزير خارجية الأردن: محاولة اغتيال ”الأونروا” سياسيا فشلت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 03:31 مساءً - قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن بلاده تطالب بإجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ارتُكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف "الصفدي"، خلال مؤتمر صحفي مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنه يجب تقديم المسؤولين عن الجرائم الموثقة إلى العدالة.

وأشار إلى أن وكالة "أونروا" تواصل عملها رغم القصف الإسرائيلي المتواصل لتقديم الخدمات للعديد من اللاجئين، ولا بديل عن الوكالة في تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد أن محاولة اغتيال وكالة أونروا سياسيًا فشلت، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات تمويلية كبيرة، مضيفًا أن هناك خارطة طريق بالتعاون مع أونروا للتصدي لكل محاولات الإساءة إليها والعمل على تقديم الدعم اللازم لها بالشراكة مع المجتمع الدولي.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المفوض العام لأونروا على عدة خطوات لاستمرار تقديم الدعم للوكالة.