بالأبيض.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت النجمة سيرين عبدالنور أنظار متابعيها، بمجموعة جديدة من الصور شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





إطلالة سيرين عبدالنور





وظهرت سيرين، في الصور مرتدية فستان دون أكمام قصير باللون الأبيض، مع وردة كبيرة من نفس قماش الفستان تغطي المنطقة الأمامية منه، ومن الناحية الجمالية اعتمدن سيرين مكياج باللون الخوخي هادئ ويبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها منسدلا على الأكتاف.

سيرين عبدالنور تدعم القضية الفلسطينية

وحرصت النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور على دعم القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني، وعبرت عن ذلك من خلال منشور شاركته عبر حسابهاالرسمي بموقع إكس، وأرفقت بتعليق قالت فيه: "فلسطين قصة وجع، قهر وظلم قصة شعب ما بموت ولو مهما صار من إجرام رح يكملالمشوار، ويحفر بالدم قصة وطن".



سيرين عبدالنور تثور على جمهورها ما السبب؟





وكان قد أثار عدد كبير من جمهور لبنان الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي على شن حرب ضد العدوان الإسرائيلي، مما دفع عدد كبيرمن نجوم الوسط الفني بالتوقف عن هذا الموضوع، وكانت أبرزهم الفنانة سيرين عبد النور الذي عبرت عن غضبها عبر حسابها الرسميالرسمي بموقع التدوينات والرسائل القصيرة "إكس"، وأرفقت بتعليق قالت فيه: "الذي يطالب بالحرب فليسترجع صور اطفال قانا وصورلبنان في حرب تموز".





أعمال سيرين عبدالنور القادمة





تعود سيرين عبد النور إلى الشاشة من جديد بمسلسل قصير مؤلف من ١٥ حلقة يجمعها مع الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، من توقيعالمنتج السوري محمد مشيش عبر شركته “بلو بي”.





آخر أعمال سيرين عبد النور

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور هو مسلسل العين بالعين الذي عُرض في أغسطس 2022 وشاركها في البطولةالفنان رامي عياش، وتدور أحداث المسلسل حول طلب رندة من الصحفية نورا مراقبة زوجها غسان لكشف علاقته بعشيقته السرية، وأثناءذلك تشهد نورا جريمة قتل غسان وتتحول لمشتبه رئيسي في قتله.



أبطال مسلسل العين بالعين

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم سيرين عبد النور، رامي عياش، طوني عيسى، ختام اللحام، كريستين شويري، يوسف حداد،ومن إخراج رنده علم، وسيناريو وحوار سلام كسيري

