نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرم كبير من ربنا.. نور النبوي يعبر عن سعادته بنجاح فيلم الحريفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان نور النبوي عن سعادته بفرحة جمهوره وإشادتهم له في أول بطولة سينمائية له في فيلم الحريفة الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه.

منشور نور النبوي

وقام نور النبوي بنشر صورة شخصيته في فيلم الحريفة عبر حسابه الشخصي على حسابه موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: حب الناس نعمة كبيرة، فكرة إن الناس مبسوطالي وعيزاني أنجح شرف كبير ومسئولية أكبر أنا متشكر على كل الحب ده.

وأضاف: السبب الأول اللي خلاني أحب هذه المهنة إني أشارك في فيلم بيدي أمل ويأثر فى الأطفال وكل الناس بطريقة إيجابية زي ما كان بيحصلي وأنا صغير، إن ده حصل فى أول فيلم، كرم كبير من ربنا.

ووجه الشكر لصناع الفيلم قائلًا: عشان كده لازم أشكر كل الصناع اللي سمحولي أبقى جزء من هذا العمل.

المنتج أستاذ طارق الجنايني… حضرتك فنان وصانع كبير والشغل معاك فخر وثقتك فيا كبيرة أوي عندي.

المخرج أستاذ رؤوف السيد..الرحلة معاك كانت متعة وحرفيتك وشغفك كان بيحمسني على الشغل.

مدير التصوير الأستاذ محمد مختار..ميخا أخويا الكبير من وقت راجعين يا هوي وأنا هموت وأشتغل معاك تاني. الشغل معاك متعة كبيرة وعينيك مفيش احلي منها.

المؤلف أياد صالح. بشكرك على ماجد وبشكرك على كل الأفكار والمشاعر اللي اتأثرت بيها وأنا بقرأ السيناريو.

الستايلست فريدة فؤاد..شطارة واكتشاف وصداقة كبيرة.

المونتير كريم سعد…أنا بشكرك على فنك وحرفيتك وحرفنتك، شريك أساسي فى النجاح.

يارا العشري، الماركتينج مانجر..بتعلم منك.

سهى رجائي مديرة أعمالي…مجهودك يشرف وإنتي شريكة نجاح.

طاقم الإنتاج.. المنتج الفني محمد سعد ومصطفى الغزولي وعلي علام..متشكر على كل حاجة.

واختتم: أخيرًا وليس آخرًا الحريفة وكل طاقم العمل

شركاء النجاح، أصحابي وأخواتي مكنتش أتمنى النجاح ده مع ناس تانية ودول بقى ليهم بوست لوحده.

فيلم الحريفة في جميع سينمات الوطن العربي.

أبطال فيلم الحريفة



فيلم الحريفة بطولة نور النبوي أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

قصة فيلم الحريفة



وتدور أحداث فيلم الحريفة حول ماجد، لاعب كرة القدم، الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

يعتبر فيلم الحريفة هو أول بطولة لـ نور النبوي في السينما بعدما حقق نجاحات في الفترة السابقة، خاصةً بالأعمال الدرامية التي عُرضت في موسم رمضان وخارجه.