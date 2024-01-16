مسلسل "Succession" يحصل على أكبر عدد من الترشيحات لجوائز الإيمي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر حفل توزيع جوائز الإيمي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لظهور بعض اللقطات المثيرة والاطلالات المختلفة داخل الحفل، وتساءل الجمهور عن موعد جوائز الإيمي.



وأقيم حفل توزيع جوائز الإيمي في دورته الـ 75 في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة.



تعرف على أسباب تأجيل حفل إيمي



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى في تأجيل حفل إيمي 2024، فقد تم تأجيل الحدث سابقًا، وذلك في عام 2001 عندما تم نقل الحفل إلى نوفمبر بسبب هجمات 11 سبتمبر، ومن المقرر أن يتولى الممثل الكوميدي أنتوني أندرسون تقديم الحفل هذا العام.



وتقدم صحيفة فارايتي الكثير من الحلول للمشاهدين عبر الإنترنت لمتابعة الحفل لحظة بلحظة، ومن ضمن تلك المنصات، البث التلفزيوني المباشر الخاص بكل من DirecTV Stream وSling TV وFubo TV وHulu + Live TV.



مسلسل Succession يحصل على أكبر عدد من الترشيحات



وحصل مسلسل Succession على أكبر عدد من الترشيحات، وتم بث الموسم الرابع والأخير منه على HBO العام الماضي، كما تم أيضًا ترشيح مسلسلات HBO الدرامية The Last of Us وThe White Lotus بكثافة، في حين نجح الموسم الأخير من Ted Lasso على Apple TV+ على أكبر عدد من الترشيحات في فئات الكوميديا.

أبرز الترشيحات لجوائز الإيمي



أفضل مسلسل درامي مميز

Andor،Better Call Saul

The Crown، House of the Dragon، The Last of Us

Succession، The White Lotus

Yellowjackets

