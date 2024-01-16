سيلينا جوميز تبهر الحاضرين على السجادة الماسية لحفل Emmys

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء توافد عدد كبير من مشاهير هوليوود لحضور حفل توزيع جوائز إيمي الـ75، المقام حاليا على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس الأمريكية.



وتسابق عدد كبير من النجمات لإظهار جمالهم بهذه المناسبة، ومن أبرزهم للنجمة العالمية سيلينا جوميز التي ظهرت بإطلالة جريئة على السجادة الماسية.

واعتمدت سيلينا جوميز على الظهور المتألق كالعادة فهي من النجمات التى يجيدين لعب الرياضة والحفاظ على رشاقتهم، فظهرت سيلينا بجامبوست من الدانتيل المنقوش بالورود ويتزين باللون البني، ووضع ايلينر يبرز جمال عيونها مع اختيارتها في ارتداء عقد ماس مع رفع تسريحة شعرها لكي تبرز شياكتها.

تعرف على أسباب تأجيل حفل إيمي

ومن جانبه، هذه ليست المرة الأولى في تأجيل حفل إيمي 2024، فقد تم تأجيل الحدث سابقًا،وذلك في عام 2001 عندما تم نقل الحفل إلى نوفمبر بسبب هجمات 11 سبتمبر، ومن المقرر أن يتولى الممثل الكوميدي أنتوني أندرسون تقديم الحفل هذا العام.



وتقدم صحيفة فارايتي الكثير من الحلول للمشاهدين عبر الإنترنت لمتابعة الحفل لحظة بلحظة، ومن ضمن تلك المنصات، البث التلفزيوني المباشر الخاص بكل من DirecTV Stream وSling TV وFubo TV وHulu + Live TV.



مسلسل Succession يحصل على أكبر عدد من الترشيحات



وحصل مسلسل Succession على أكبر عدد من الترشيحات، وتم بث الموسم الرابع والأخير منه على HBO العام الماضي، كما تم أيضًا ترشيح مسلسلات HBO الدرامية The Last of Us وThe White Lotus بكثافة، في حين حصل الموسم الأخير من Ted Lasso على Apple TV+ على أكبر عدد من الترشيحات في فئات الكوميديا.