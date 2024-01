بادما لاكشمي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها حفل توزيع جوائز إيمي الـ 75

القاهرة - محمد ابراهيم - نجحت النجمة الهندية الأمريكية بادما لاكشمي،أن تخطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها، أثناء تواجدها على السجادة الماسية لحفل توزيع جوائز إيمي الـ 75 المقامة حاليا في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس الأمريكية والتي تم تأجيلها لأكثر من أربعة أشهر بسبب اضطرابات SAG.



واعتمدت بادما على الظهور بشكل أنيق حيث ظهرت بدريس مفتوح من الأعلى يتزين باللون الزيتوني، وارتداء مجوهرات مناسبة للحفل، وظهرت أيضًا بتسريحة شعر منسدل على الكتفين، ووضع ميكب اب هادئ يبرز جمالها.



ويتصدر مسلسل Succession الذي تعرضه شبكة HBO ترشيحات جوائز إيمي لهذا العام بـ 27 ترشيحًا، ويليه The Last of Us بـ 24 ترشيحًا، ومسلسل The White Lotus بـ 23 ترشيحًا، كما حصل مسلسل Ted Lasso التابع لمنصة Apple TV+ على 21 ترشيحًا.

وتقدم صحيفة فارايتي الكثير من الحلول للمشاهدين عبر الإنترنت لمتابعة الحفل لحظة بلحظة، ومن ضمن تلك المنصات، البث التلفزيوني المباشر الخاص بكل من DirecTV Stream وSling TV وFubo TV وHulu + Live TV.

تعرف على أسباب تأجيل حفل إيمي



يذكر أنه تم تأجيل حفل إيمي 2024 ليست سابقة، فقد تم تأجيل الحدث سابقًا، وذلك في عام 2001 عندما تم نقل الحفل إلى نوفمبر بسبب هجمات 11 سبتمبر، ومن المقرر أن يتولى الممثل الكوميدي أنتوني أندرسون تقديم الحفل هذا العام.