نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "الحريفة" يتصدر المركز الأول في إيرادات أمس بشباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم الحريفة نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض السينمائية، حيث استطاع أن يتفوق على فيلمي “أبو نسب" لمحمد إمام وياسمين صبري و" الإسكندراني" لأحمد العوضي وعدد آخر من الأفلام المنافسة التي بلغ عددها نحو 7 أفلام وتصدر قائمة إيرادات أفلام السينما وسط منافسة شرسة.

وبلغت إيرادات فيلم" الحريفة" 1.087.371 جنيهًا بدور العرض السينمائي أمس، من إجمالي 2 مليون و680 ألف و872 جنيه حققتها جميع الأفلام المعروضة أمس، وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، فقد جاء في المركز الأول، وتلاه في المركز الثاني فيلم “الإسكندراني”، أما فيلم" أبو نسب" فقد احتل المركز الثالث.

أبطال فيلم “الحريفة”

فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص لـ بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، بمشاركة أحمد حسام ميدو، لاعب كرة القدم السابق، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

تفاصيل فيلم “الحريفة”

تدور أحداث فيلم الحريفة حول «ماجد» الذي ينتقل من مدرسة خاصة إلى مدرسة حكومية بسبب تدهور ظروف الأسرة المادية، وبسبب مهاراته في كرة القدم يكتسب صداقات في مدرسته الجديدة خاصة بعد ما يلتحق بفريق كرة القدم بها استعدادًا لمسابقة على أمل الفوز بجائزتها الكبرى.