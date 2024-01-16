قل وداعا للأمساك المزمن .. اليك 7 طرق لتنظيف القولون من البراز المتحجر في منزلك

الرياض - محمد الاطلسي - يحتاج الحفاظ على نظافة القولون إلى اتباع نظام غذائي صحي للقولون، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة.

تناول الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة، بينما تعزز الألياف حركات الأمعاء المنتظمة. لذلك، يجب تناول كمية كافية من الفواكه والخضراوات في الوجبات اليومية. كما ينصح بتناول ألياف الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني والخبز الكامل.

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تجنب تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القولون. لذلك، يجب الابتعاد عن هذه الأطعمة واستبدالها بالبروتينات الخالية من الدهون مثل البقوليات والدواجن والأسماك.

الحد من تناول الكحوليات والتوقف عن التدخين تعتبر الكحول والتدخين عوامل خطر للإصابة بأمراض القولون. يجب الحد من تناول الكحوليات وتجنب التدخين للحفاظ على صحة القولون.

طرق تنظيف القولون في المنزل هناك العديد من الطرق المستخدمة لتنظيف القولون في المنزل. يمكن شراء منتجات لتطهير القولون أو استخدام حقنة القولون الخاصة. ولكن يمكن أيضًا تنظيف القولون في المنزل بطرق بسيطة وآمنة للحفاظ على صحة القولون.

7 طرق مفيدة وآمنة لتنظيف القولون في المنزل 1. شرب الكثير من الماء: يجب شرب كمية كافية من الماء يوميًا للمساعدة في تنظيف القولون وتحسين حركات الأمعاء.

2. تناول الألياف: ينصح بتناول الألياف الغذائية مثل الشوفان والأرز البني والخبز الكامل لتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.

3. ممارسة الرياضة: يساعد ممارسة الرياضة اليومية في تحفيز حركات الأمعاء وتنظيف القولون.

4. تناول الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي تساعد في تنظيف القولون وتحسين صحته.

5. تجنب الأطعمة المصنعة والمعالجة: يجب تجنب تناول الأطعمة المصنعة والمعالجة التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة للقولون.

6. تناول المكملات الغذائية: يمكن تناول بعض المكملات الغذائية مثل البروبيوتيك والألياف لتعزيز صحة القولون.

7. الحصول على قسط كافٍ من النوم: يجب الحصول على قسط كافٍ من النوم لتعزيز صحة القولون وتحسين وظائفه.

شرب الماء لتنظيف القولون يُعد شرب الكثير من الماء إحدى الطرق الرائعة لتنظيم عملية الهضم، لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية أو يرغبون في تنظيف القولون بشكل طبيعي، بشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء الفاتر يوميًا.

تناول الأطعمة الغنية بالماء حاول أيضًا تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، يشمل ذلك الفواكه والخضراوات مثل البطيخ والطماطم والخس.

شرب الماء المالح يمكنك أيضًا تجربة شرب المياه المالحة للحفاظ على صحة القولون، يوصى بهذا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الإمساك. إذ أظهرت دراسة أجريت عام 2010 أن المياه المالحة يمكن أن تخلصك من مشاكل القولون عندما تقترن بممارسة اليوجا. قبل تناول الطعام في الصباح، امزج ملعقتين صغيرتين من الملح مع الماء الفاتر. اشرب الماء بسرعة على معدة فارغة، وفي غضون بضع دقائق ستشعر على الأرجح برغبة في الذهاب إلى الحمام.

تنظيف القولون في المنزل تدفق الماء: شرب الكثير من الماء والبقاء رطبًا هو أبسط طريقة لتنظيم الهضم. ينصح بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتطهير القولون. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من المفيد تناول الفواكه والخضراوات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والطماطم.

تدفق الماء المالح: من المفيد خلط ملعقتين صغيرتين من ملح البحر أو الملح الوردي مع الماء الفاتر وشربه على معدة فارغة. يحفز حركات القولون في غضون بضع دقائق. يمكن القيام بذلك مرتين في اليوم.

النظام الغذائي الغني بالألياف الألياف هي عنصر غذائي أساسي موجود في الأطعمة النباتية الصحية الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب والمكسرات والبذور وغيرها.

زيادة حجم المادة الزائدة في القولون تعتبر الألياف من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على زيادة حجم المادة الزائدة في القولون. وبفضل هذه الخاصية، فإن الألياف تعمل على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك وفرط نشاط الأمعاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الألياف تعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تنظيف القولون بالأعشاب تعتمد عملية تنظيف القولون باستخدام الأعشاب على استخدام مكونات طبيعية ومهدئة للاضطرابات القولونية مثل القولون العصبي والقولون التقرحي. وتحتوي الأعشاب الطبيعية على خصائص مضادة للغازات وتساعد على تنظيم الحركة الأمعاء وتليين البراز. وبالتالي، فإن تنظيف القولون بالأعشاب يعتبر علاجًا جذريًا وفعالًا لتحسين صحة القولون.

الأعشاب المهدئة للاضطرابات القولونية تشمل الأعشاب المهدئة للاضطرابات القولونية العصبية والتقرحية الشمرة وأوراق النعناع وأزهار البابونج وبذور الكتان. تحتوي هذه الأعشاب على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يساعد على تخفيف الأعراض المرتبطة بالاضطرابات القولونية وتهدئة الأمعاء.

فوائد التفاح للقولون يعتبر التفاح من الفواكه الغنية بالألياف والبوليفينول، وهما عنصران مهمان لصحة القولون. يحتوي التفاح على مركب يسمى البكتين وهو نوع من الألياف الذي يعمل كمادة حيوية ويعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء. وبدورها، تساعد هذه البكتيريا الأمعاء على أداء وظيفتها بكفاءة وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.