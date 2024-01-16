عمر السعيد يقود هجوم فيوتشر أمام سموحة في كأس الرابطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يناير 2024 05:27 مساءً - أعلن ريكارو فورمورسينيو مدرب فيوتشر، تشكيل فريقه للقاء سموحة السكندري، المقرر له بعد قليل على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

وضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة ، محمود رزق، محمود شعبان

الوسط: غنام محمد، حساني اموراني، محمد محمود، علي زعزع ، عبد الكبير الوادي

الهجوم: عمر السعيد

وتضم المجموعة الأولي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة فرق، سموحة، الاتحاد السكندري، بلدية المحلة، فيوتشر .