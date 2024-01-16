بدأت بالانفصال الفني وانتهت بالانفصال الشرعي.. أبرز خلافات ياسمين عبد العزيز والعوضي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منذ قليل، الفنانه ياسمين عبدالعزيز، إنفصالها رسميًا، عن زوجها الفنان أحمد العوضي، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت ياسمين في منشورها عبر إنستجرام قائلة: "تم الطلاق بيني انا واحمد مع كل "الاحترام والتقدير، وجاء الانفصال دون أي مؤشراتتدل عليه من قبل الطرفين.





خلافات حدثت بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز قبل إنفصالهما





لم تخلو حياة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي من الخلافات التي تحدث عادة بين أي زوجين فعلى مدار علاقتهما الزوجية حدثت بينهم عدة خلافات منذ بداية زواجهما.

وكان أبرز خلاف قد حدث بين ياسمين عبدالعزيز في هو خلافهما بعد خضوعها لأحد العمليات الجراحية في سويسرا، ولم يظهر معها زوجها أحمدالعوضي في الصور، مما دفعها لإلغاء متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي.





وانتشرت أنباء بعد ذلك عن إنفصالهما، ولكن حسم العوضي الجدل حول إنفصالهما من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.





وكتب العوضي في منشوره قائلًا: “أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين، وياسمين علىطبيعتها، فعبرت عن غضبها زي أي اخت من إخواتي لما بتتصرف.. لإنها بتتصرف بتلقائية علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه، فمنعا للقيل والقال، أنا بقولها أني بحبك واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي”





قبل طلاقهما.. إنفصال أحمد العوضي فنيًا عن ياسمين عبدالعزيز





و انفصل الفنان أحمد العوضي فنيًا عن زوجته الفنانه ياسمين عبدالعزيز، وذلك قبل إنفصالهما رسميًا، وكانت قد جمعت بينهم ثلاثة أعمالدرامية خلال فترة إرتباطهما، ولكن انفصل الثنائي عن بعضهما فنيًا هذا العام.





آخر عمل جمع بينهما قبل طلاقهما





وجدير بالذكر أن آخر عمل جمع بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز قبل إنفصالهما هو مسلسل "ضرب نار" الذي عرض رمضان الماضي 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا.

أحداث مسلسل “ضرب نار”





وتدور أحداث العمل في صراع درامي مثير بين الصعيد والقاهرة، حيث يجسد العوضي شخصية جابر أبو شديد الذي يواجه تحديات في تحقيق طموحه، يتقاطع طريقه مع مهرة، الفتاة الشعبية من أحياء شبرا، وتنطلق قصة حب بينهما، مع تطور الأحداث في إطار مثير يختلف عن ما عرض سابقًا.













أبطال مسلسل “ضرب نار”





وشاركهم البطولة كلا من ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبدالخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا،لبنىونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصرعبدالرحمن،وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكري.