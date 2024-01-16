بعد انفصالها عن العوضي.. بدرية طلبة توجه رسالة تهنئة لـ ياسمين عبدالعزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة الفنانة بدرية طلبة، بعيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت ‘طلبة’، صورة لـ ياسمين عبدالعزيز عبر إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "العمر كله يا حلوة ربنا يحفظك ويحميكي عيد ميلاد القمر".





طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي





أعلنت منذ قليل، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، انفصالها رسميًا، عن زوجها الفنان أحمد العوضي، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت ياسمين في منشورها عبر إنستجرام قائلة: "تم الطلاق بيني انا واحمد مع كل "الاحترام والتقدير، وجاء الانفصال دون أي مؤشرات تدل عليه من قبل الطرفين.









آخر عمل جمع بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز قبل طلاقهما





وجدير بالذكر أن آخر عمل جمع بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز قبل إنفصالهما هو مسلسل "ضرب نار" الذي عرض رمضانالماضي 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا.

أحداث مسلسل “ضرب نار”

وتدور أحداث العمل في صراع درامي مثير بين الصعيد والقاهرة، حيث يجسد العوضي شخصية جابر أبو شديد الذي يواجه تحديات فيتحقيق طموحه. يتقاطع طريقه مع مهرة، الفتاة الشعبية من أحياء شبرا، وتنطلق قصة حب بينهما، مع تطور الأحداث في إطار مثير يختلفعن ما عرض سابقًا.





أبطال مسلسل “ضرب نان”





وشاركهم البطولة كلا من ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبدالخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمدعبداللهمحمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا،لبنىونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصرعبدالرحمن،وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكري.

آخر أعمال بدرية طلبة





والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، والذي حاز على إعجاب الجمهور، وعرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2023.

تدور أحداث مسلسل رمضان كريم في إطار اجتماعي كوميدي شعبي، من خلال رصد تفاصيل الحياة اليومية لسكان إحدى العمارات في حي شعبي، ومن خلال هذه التفاصيل يلقي المسلسل الضوء على عادات وتقاليد ومشاكل الأسر المصرية البسيطة.