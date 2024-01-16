في هذا الموعد.. محمد هنيدي ينتهي من تصوير فيلم الجواهرجي

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض فيلم الجواهرجي، لسلسلة كبيرة من التأجيلات خاصة بعد وفاة أحمد حلاوة، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، من بطولة محمد هنيدي، منى زكي.

موعد انتهاء تصوير فيلم الجواهرجي

وانتهي محمد هنيدي من تصوير معظم مشاهد فيلم الجواهرجي، ولم يتبق إلا يوم واحد تصوير وينتهي أبطال العمل منه بشكل نهائي.

قصة فيلم الجواهرجي

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يتناول أزمات الحياة الزوجية، من خلال شخصيتي محمد هنيدي ومنى زكي، اللذان يظهران كزوجين، بينما يجسد باسم سمرة دور جواهرجي ضمن أحداث الفيلم.

أبطال الجواهرجي

فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، الراحل أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة ومن تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

اعمال منى زكي ومحمد هنيدي

ويعد الجواهرجي، ثاني عمل يجمع بين منى زكي ومحمد هنيدي، حيث تعاونا من قبل في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي تم إنتاجه في 1998، ومن بطولة محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي، طارق لطفي، هاني رمزي، وغادة عادل، ومن إخراج سعيد حامد.

أحدث أعمال محمد هنيدي

ومن ناحية أخرى، يحضر محمد هنيدي لأكثر من عمل خلال الفترة الحالية منها مسرحية رمضان سكول ميوزيكال، التي يعيد من خلالها تقديم شخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، ومن المفترض أن تعرض في موسم الرياض، وايضا يواصل هنيدي في الفترة الحالية التحضير للجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق، تأليف أحمد عبدالله ويشارك فيه محمد ثروت، محمود حافظ، هنا شيحة، وآخرين، وكان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني القادم 2024، إلا أنه تم تأجيله لما بعد رمضان.

اخر أعمال محمد هنيدي

والجدير بالذكر ان اخر أعمال محمد هنيدي هو فيلم مرعي البريمو، وتدور أحداث الفيلم حول (مرعي البريمو) الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله، العمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وشارك في العمل غادة عادل، محمود حافظ، لطفي لبيب، علاء مرسي، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، أحمد بدير، محمد محمود، أحمد سلطان، محسن منصور، إنجي علاء.