بعد وفاة والده.. قصي خولي يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان قصي خولي، تريند "جوجل"، وذلك بعد إعلانه عن وفاة والده عميد خولي بعد معاناته مع مرض الفشل الكلوي، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نعي قصي خولي لوالده



شارك قصي خولي جمهوره صورة له برفقة والده، وعلق عليها قائلًا:« ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا.. ترّجل أبي.. إلى اللقاء سيدي ومعلمي.. وداعًا عميد وداعا يا ابو قصي.. من آمن بي وإن مات فسيحيا».

موعد جنازة والد قصي خولي

وأعلن قصي خولي، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أيضًا عن موعد صلاة الجنازة على والده، لافتًا إلى أنها سوف تقام في تمام الساعة 1 من بعد ظهر يوم الخميس 18 يناير 2024 في كنيسة ماريوسف الجنينة صهر صفرا بطرطوس، وأنه سوف يستقبل التعازي في فندق القيصر يوم الخميس بدءً من الساعة 5 عصرًا وحتى 8 مساءً، وأيضًا يومي الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحًا وحتى 2 ظهرًا ومن الساعة 5 عصرًا حتى 8 مساء.

آخر أعمال قصي خولي الدرامية



وفي سياق آخر، شارك الفنان قصي خولي، في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "وأخيرًا"، وهو بطولة منى واصف، نادين نسيب نجيم، سعيد سرحان، وسام محمد صباغ، وسام فارس، وآخرون من النجوم، ومن تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.

أحداث مسلسل "وأخيرًا"



والمسلسل دارت أحداثه حول "نادين" التي قدمت شخصية سيدة قوية ومشهورة، تمتلك ماضي مخيف أخفته عمن حولها، لكي لا يعرفون كيف وصلت إلى ما هي عليه، وهو العمل الثالث الذي جمع قصي خولي ونادين نسيب نجيم للمرة الثالثة، بعد مسلسلي "خمسة ونص" و"عشرين عشرين".