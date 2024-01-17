فاتن حمامة.. جنازة أسطورية وإعلان حداد من وزارة الثقافة بعد وفاتها

القاهرة - محمد ابراهيم - توفيت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة في مساء يوم السبت 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 83 عامًا و8 أشهر، كانت قد تعرضت لأزمة صحية قبل وفاتها، حيث نُقلت إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر تحت إشراف زوجها. خرجت بعد تماثلها للشفاء، إلا أنها تعرضت لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى وفاتها. كان هناك تضارب في بيان خبر وفاتها بسبب رغبة أسرتها في عدم الإدلاء بتصريحات حتى تأكيد الخبر من قبل وسائل الإعلام المصرية الرسمية.





أعلن وزير الثقافة جابر عصفور الحداد لمدة يومين في كل ما يتصل بقطاع الثقافة والدولة احترامًا لفاتن حمامة. نعت رئاسة الجمهورية وفاتها، مقدمة تعازيها لأسرتها وذويها وكل محبيها في مصر والوطن العربي.

جوائز حصدتها فاتن حمامة



• حازت على جائزة أحسن ممثلة لسنوات عديدة.

• حصلت على شهادة الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999.

• تُكرَّم بجائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000.

• فازت بوسام الأرز من لبنان في عامي 1953 و2001.

• تُكرَّم بوسام الكفاءة الفكرية من المغرب.

• حصلت على الجائزة الأولى للمرأة العربية في عام 2001.

• فازت بميدالية الشرف من قبل جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات.

• نالت ميدالية الاستحقاق من ملك المغرب الحسن الثاني بن محمد.

• تم تكريمها بميدالية الشرف من قبل إميل لحود.

• حازت على وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري.

• تعمل كعضوة في لجان التحكيم بمهرجانات موسكو والقاهرة والمغرب والبندقية وطهران والإسكندرية وجاكرتا.

• نالت شهادة الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت عام 2013.





لديها إرث فني ضخم، أكثر من 94 فيلمًا، بدءًا من "يوم سعيد" في 1940 وصولًا إلى "أرض الأحلام" في 1993. عملت مع كبار المخرجين في مصر وأدت أدوارًا متنوعة. بين أعمالها التلفزيونية، لفتت انتباه الجماهير بأدوارها في مسلسلي "ضمير أبلة حكمت" عام1991 و"وجه القمر" عام 2000، حيث جسدت شخصيتي "حكمت" و"ابتسام البستاني" على التوالي.