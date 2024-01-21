"هتكمل أنت البطولة" عمرو وهبة يمازح صدقي صخر بعد إصابة محمد صلاح

القاهرة - محمد ابراهيم - مزح الفنان عمرو وهبة عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الفنان صدقي صخر حيث نشر صورة له معلقًا عليها "سخن واعمل استرتشات عشان هتكمل أنت البطولة".



و ذلك يرجع إلي التشابه المطابق بينه وبين لاعب كرة القدم محمد صلاح و خاصةً بعد الإعلان عن سفر لاعب كرة القدم محمد صلاح " إلي ليفربول ليبدأ رحلة علاجه بعد إصابته في المباراة الأخيرة.

آخر أعمال عمرو وهبة

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان عمرو وهبة فيلم " مقسوم " الذي يعرض الآن بدور العرض.

أبطال فيلم " مقسوم"

شارك في بطولة فيلم " مقسوم" الفنانة ليلي علوي والفنانة شيرين رضا والفنان عمرو وهبة والفنانة سما إبراهيم والفنانة سارة عبد الرحمن والطفلة لافينا نادر.

عمرو وهبه

آخر أعمال عمرو وهبة الدرامية

و في السياق ذاته كانت آخر أعمال الفنان عمرو وهبة الدرامية مسلسل " صوت وصورة " الذي كان يجمع بينه وبين الفنان صدقي صخر وحقق نجاحًا ساحقًا.