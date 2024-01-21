فن ومشاهير

"هتكمل أنت البطولة" عمرو وهبة يمازح صدقي صخر بعد إصابة محمد صلاح

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القاهرة - محمد ابراهيم - مزح الفنان عمرو وهبة عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الفنان صدقي صخر حيث نشر صورة له معلقًا عليها "سخن واعمل استرتشات عشان هتكمل أنت البطولة".
 

 

و ذلك يرجع إلي  التشابه المطابق بينه وبين لاعب كرة القدم محمد صلاح  و خاصةً بعد الإعلان عن سفر لاعب كرة القدم محمد صلاح " إلي ليفربول  ليبدأ رحلة علاجه بعد إصابته في المباراة الأخيرة.

 

 

آخر أعمال عمرو وهبة

 

 

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان عمرو وهبة فيلم " مقسوم " الذي يعرض الآن بدور العرض.

 

 

أبطال فيلم " مقسوم"

 

 

شارك في بطولة فيلم " مقسوم" الفنانة ليلي علوي والفنانة شيرين رضا والفنان عمرو وهبة والفنانة سما إبراهيم والفنانة سارة عبد الرحمن والطفلة لافينا نادر.

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عمرو وهبه

 

آخر أعمال عمرو وهبة الدرامية

 

و في السياق ذاته كانت آخر أعمال الفنان عمرو وهبة الدرامية مسلسل " صوت وصورة " الذي كان يجمع بينه وبين الفنان صدقي صخر وحقق نجاحًا ساحقًا.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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