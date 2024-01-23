نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي للتعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددًا من اللقاءات التثقيفية ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة برعاية وزارة الثقافة.

التعليم ودوره في الاستقرار وتقويم المسار

وفي السياق أعدت مكتبة حي السلام لقاء بعنوان "التعليم ودوره في الاستقرار وتقويم المسار" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعليم.



أكد خلاله محسن كمال أهمية التعليم كأحد حقوق الإنسان، موضحا دوره في تحقيق التنمية والسلام.



وأشار في ختام حديثه إلى ضرورة تعزيز فرص التعليم للجميع، مع الحرص على تطويره لتحقيق التقدم بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠.

التحسن البيئي

من ناحية أخرى أقامت مكتبة القصاصين الثقافية محاضرة بعنوان "التحسن البيئي" بالتعاون مع الإدارة الصحية، أكد خلالها موجه الجغرافيا عاطف مصطفى، أهمية الحفاظ على البيئة خالية من التلوث، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، واستخدم المركبات التي تعتمد على الكهرباء.



فوائد الطعام الصحي

بينما شهدت جمعية التثقيف الفكري محاضرة بعنوان" فوائد الطعام الصحي" أوضحت خلالها صفاء السيد كيفية الحصول على نظام غذاء صحي متكامل، مقدمة عدة نصائح للحضور للحفاظ على صحة الجسم مع الاستعانة ببعض الصور التوضيحية.

واستمرارًا للفعاليات المقامة للأطفال خلال إجازة نصف العام الدراسي، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقام بيت ثقافة الشيخ زايد ورشة تصميم عروسة من ورق الكروشيه وخامات البيئة.



ورش فنية

وشهد قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة تصميم أشكال فنية بتقنية الأوريجامي، تلاها ورشة رسم حر، بينما قدمت مكتبة السبع آبار الثقافية ورشة حكي تضمنت مناقشة مجموعة من القصص بهدف نشر القيم الإنسانية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية للنشئ.