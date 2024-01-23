نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر محمد رياض: شخصيتي في "قلع الحجر" مختلفه عني تمامًا.. والمخرج حسني صالح مؤمن بي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان الشاب عمر محمد رياض عن سعادته الكبيرة بمشاركته في مسلسل" قلع الحجر "والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024.



وقال عمر محمد رياض في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "أن شخصيته في مسلسل “قلع الحجر” مختلفه عنه تمامًا، وأن الصعوبات التي واجهته اثناء تحضيره للشخصية هي البحث عن صفات مشتركه بينه وبين شخصيته في العمل.



وأشار عمر محمد رياض إلى أنه سبق وتعاون مع المخرج حسني صالح من قبل في مسلسل "الحلم"، مُضيفًا:"" مخرج كبير ومؤمن بيا وده شئ مهم لأي فنان شاب".

أحداث مسلسل قلع الحجر



مسلسل "قلع الحجر" تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة، ويعد هذا العمل أولى تجاربه.

أبطال مسلسل قلع الحجر



مسلسل "قلع الحجر" يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة محمد رياض، رياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور، عمر رياض، ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبد الرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد والوجه الجديد كريم زين.

فيلم حجر إيجابي



وكانت آخر أعمال عمر رياض، مشاركته في فيلم "حجر إيجابي" والذي دارت أحداثه عن كواليس المجتمع المصري خلال فترة الحجر الصحي، ووثق فيها معاناة الحبس في المنزل وقت تفشي فيروس كورونا في العالم عام 2020 وظهر خلال الأحداث 3 طبقات مختلفة من المجتمع وتأثر كل طبقة بالفيروس، ونجح المؤلف في نقل حالة التوتر التي عاشها المصريون في تلك الفترة بسبب مرض مجهول، ويجسد عمر شخصية منظم حفلات، بينما يقدم الفنان محمد رياض دور طبيب باطنة.

الجدير بالذكر أن فيلم "حجر إيجابي" يضم عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، عصام شاهين"، وعدد من الوجوه الشابه أبرزهم " عمر محمد رياض، حمزة النجار، مصطفى أشرف، آدم خالد، شريف مجدي، عليا يس"، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإنتاج: عمر محمد رياض، مدير التصوير: خالد خان، موسيقى تصويرية: محمود الشريف، إخراج "علي الشربيني".