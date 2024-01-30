تفاصيل شخصية محمود البزاوي في مسلسل محارب رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ أبطال مسلسل محارب تصوير أولى مشاهد العمل خلال الفترة الماضية، العمل بطولة حسن الرداد، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد.

تفاصيل شخصية محمود البزاوي في مسلسل محارب

ويظهر الفنان محمود البزاوي ضمن احداث مسلسل محارب بشخصية والد ناهد السباعي، وصاحب موقف ميكروباصات، كما أنه سيرفض زواجها من حسن الرداد.

قصة مسلسل محارب

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار أكشن اجتماعي، ويناقش من خلاله العديد من القضايا، ويعد ذلك التعاون الأول بين كلا من حسن الرداد والمؤلف محمد سيد.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، محمود ياسين جونيور، عفاف شعيب، ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.وتواصل ناهد السباعي في الفترة الحالية تصوير مسلسلها الجديد، نقطة سودة، تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة، ويشاركها البطولة أحمد فهمي واما، سارة سلامة، أحمد خالد صالح، سماح أنور، أحمد بدير، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض.

اخر اعمال محمود البزاوي

والجدير بالذكر ان اخر اعمال محمود البزاوي هو مسلسل «سيب وانا أسيب» وقدم شخصية والد هنا الزاهد الذي يستغلها ويستغل أموالها من أجل تحقيق رغباته الخاصة، العمل بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، آية سماحة، عارفة عبدالرسول، محمود البزاوي، محمد جمعة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم هنادي مهنا.

وايضا شارك محمود البزواي في الموسم الرمضاني الماضي بأكثر من عمل، منهم مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وكان من المفترض أن يقدم جزء ثاني من العمل إلا أن الشركة قررت تأجيل المشروع، ومسلسل حرب، بطولة أحمد السقا، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، ومسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وشارك فيه مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، ثراء جبيل، عبدالعزيز مخيون، مها نصار، شريف إدريس، سلوى عثمان.