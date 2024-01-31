انت الأن تتابع خبر نيتفلكس تطرح مسلسل هند صبري البحث عن علا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت منصة "نيتفلكس" العالمية، الفيديو الترويجي للموسم الثاني من المسلسل الكوميدي المنتظر "البحث عن علا"، من بطولة النجمة التونسية هند صبري.



وتقدم هند للجمهور، في المسلسل مواطنها النجم ظافر العابدين، في تعاون جديد بينهما بعد أن اجتمعا في عدة مسلسلات سابقة، من بينها: "حلاوة روح"، و"فورتيجو"، و"المكتوب".



وشاركت منصة "نتفليكس" الصور الأولى لكواليس العمل، تظهر في إحداها هند جالسة إلى جانب ظافر على مائدة الطعام، بينما ملامح الصدمة تغزو ملامحهما، وفي صورة أخرى، تجلس هند إلى جانب الفنانة المصرية سوسن بدر، التي تلعب دور والدتها في العمل.



ويُشار إلى أن المسلسل مؤلف من 6 حلقات، وسيعرض على منصة "نيتفلكس" خلال شهر فبراير المقبل، إذ لم يكشف بعد عن موعد بثه.



وقالت منصة "نيتفلكس" في بيانها الرسمي، أن المسلسل يشارك به مجموعة من النجوم إلى جانب هند صبري وظافر العابدين وسوسن بدر، منهم: هاني عادل، وندى موسى، ومحمود الليثي، وآيسل رمزي، وعمر شريف، وياسمينا العبد. كما سيشارك الفنان طارق الإبياري، الذي عرف بدور شقيق هند في مسلسل "عايزة أتجوز" .