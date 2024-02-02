انت الأن تتابع خبر بعد رفض مصطفى كامل للمال الحرام .. ضغط نقابة الموسيقيين للتراجع عن الاستقالة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفض أعضاء نقابة المهن الموسيقية استقالة مصطفى كامل من منصب النقيب، وتوجه إلى زيارته منزله للعدول عن قرار استقالته من منصب نقيب الموسيقيين الذي ألمح به مؤخرا، واحضروا له تورته.

أعضاء نقابة الموسيقيين يطالبون مصطفى كامل بعد الاستقالة

أعرب نقيب الموسيقيين مصطفى كامل لأعضاء النقابة عن استيائه الشديد بسبب تعرضه للسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الوقت الأمر الذي أغضبه، وقد قام مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بوقفة تضامنية مع أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة برجوع نقيب الموسيقيين مصطفى والتراجع عن قرار الاستقالة.

وحضر الوقفة أيضا نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات، وظلوا يهتفون: “نقيب الغلابة واحد بس ومش هيمشى، لا للقرار، تراجع عن القرار”، وتم وضع شاشة كبيرة فى مدخل النقابة تعرض صور مصطفى بكلمات “يا صقر أولادك فى انتظارك، وكمل مشوارك” في الوقفة التى نظمها الأعضاء.

سبب استقال مصطفى كامل من منصب نقيب الموسيقيين

أوضح مصـطفى كامل سبب الاستقالة عدم قدرته على تقبل المال الحرام على بيته، مؤكدا أنه حقق ملايين الأرباح للنقابة في عدة أشهر، وأنه يحب مصر ولا يوجد من يحب مصر مثله.

وأكد أنهم يخدمون فئة كبيرة من المجتمع ويعملون بدون أجر، والنقابة كيان كبير ومحترم لا يقل عن أي جهة سيادية في الدولة، وأنه يرفض بشكل كلي الحرام ويعيش بما يرضي الله.

حلمي عبد الباقي القائم بأعمال نقيب الموسيقيين الحالي