تعرف على تفاصيل فيلم ”السيستم” قبل عرضه في السينمات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 فبراير 2024 11:25 صباحاً - فيلم جديد تستقبله السينمات المصرية خلال الأيام المقبلة، وبالتحديد يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير الجاري، وهو فيلم “السيستم”، لينضم إلى مجموعة الأفلام الكبيرة التي تتنافس في السينمات حاليًا.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم على رأسهم طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمود البزاوي، محمد علي رزق، نهى عابدين، ميس حمدان، بسنت شوقي، رانيا منصور، أحمد فهيم، راندا جبر وعدد أخر من الفنانين، من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.

قصة الفيلم

يدور الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية بسبب عدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة، فيخوض الإثنان معًا مجموعة من التجارب الكوميدية.