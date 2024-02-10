القاهرة - محمد ابراهيم - جولة مثيرة في مشهد الدراما السورية: مسلسلات رمضان 2024.. يشهد شهر رمضان في سوريا إطلاق مجموعة من الأعمال الفنية المميزة خلال هذا العام، ويتألق نجوم الفن السوري في مسلسلات تستحق الاهتمام والتفاعل، حيث يلعبون دورًا بارزًا في تلك الإنتاجات التي تتنوع بين الدراما والكوميديا والرومانسية، ويتميز الممثلون السوريون بأداءهم القوي والمميز، ما يجعل أعمالهم محط أنظار المشاهدين العرب.

من بين هذه الأعمال، قد تبرز مسلسلات مشتركة بين سوريا ودول عربية أخرى، مما يعزز التواصل الفني والتبادل الثقافي، يعكس هذا التنوع في الإنتاج قوة الصناعة الفنية السورية وإسهامها الفعّال في تحقيق نجاحات على مستوى الدراما العربية.

مسلسلات رمضان 2024 سوريا

نقدم لكم في السطور التالية مسلسلات رمضان 2024 سوريا:-

جولة مثيرة في مشهد الدراما السورية: مسلسلات رمضان 2024

•تاج 2024: وبالنسبة لعرض إن “مسلسل تاج” بطولة تيم حسن يتصدر قائمة المسلسلات السورية في رمضان 2024، وهو عمل سوري بحت تم تصويره في العاصمة السورية دمشق. حيث سيروي أحداثًا جرت في دمشق خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، ويتناول جزء من تريخ سوريا المعاصر.

•العربجي 2 – 2024 بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل “العربجي” في رمضان 2023، قررت الشركة المنتجة استثمار هذا النجاح وإطلاق جزء جديد منه لينضم إلى قائمة المسلسلات السورية في رمضان 2024، حيث سيعود نفس الأبطال بقيادة باسم ياخور للمشاركة في الموسم الثاني.

•المهرج 2024 يعتبر مسلسل “المهرج” السوري واحدًا من أكثر الأعمال الدرامية العربية المنتظرة ضمن جدول عروض رمضان 2024، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم العرب، إلا أن صانعيه لم يكشفوا عن قصته بعد.

•شر البلية 2024 “شر البلية” هو مسلسل سوري آخر يشارك في قائمة المسلسلات السورية في رمضان 2024، ويتناول قضايا واقعية بطريقة كوميدية ساخرة، ويتمتع بتأليف مجموعة من الكتاب بقيادة “زياد ساري” وإنتاج شركة New Vision Production.



مسلسلات رمضان 2024 السورية

وبالنسبة لمسلسلات رمضان ٢٠٢٤ السورية، كما تضم قائمة مسلسلات رمضان 2024 السورية المسلسلات التالية:-

•تاج العربجي

•المهرج.

•شر البلية.

•بين أهلي.

•أغمض عيناك تراني.

•كسر عضم ج2 (السراديب).

•سرينادة من المسلسلات السورية في رمضان 2024.

•الصديقات القطط.

•باب الحارة 14.

•ولاد بديعة.

•كانون.