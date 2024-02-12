نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد وتردد القنوات الناقلة لمسلسل "نساء لا يقهرن" الهندي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر مسلسل نساء لا يقهرن من أهم المسلسلات الهندية المدبلجة التي يتم العمل على عرضها في الوقت الحالي على شاشة قناة زي ألوان والذي ينتظره العديد من المواطنين من أجل معرفة نهاية القصة وإلى أى مدي سيصل شر موهيني، ومن هنا فقد بدأ البحث من خلال الكثير من المواطنين عن متى موعد عرض مسلسل نساء لا يقهرن الحلقه 131، التي من المقرر أن يتم عرضها في مساء اليوم عبر شاشة القناة.

مسلسل نساء لا يقهرن

بعد البحث المتكرر من قِبل العديد من المشاهدين عن موعد عرض الحلقة 131 من مسلسل "نساء لا يقهرن"، أعلنت قناة زي ألوان أن الحلقة ستُعرض في مساء يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية. كما أشارت القناة إلى أن المسلسل سيُعرض يوميًا من السبت إلى الخميس، باستثناء يوم الجمعة.

تردد قناة زي الوان الجديد 2024 على نايل سات

التردد: 11277

الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾