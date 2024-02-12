خاص | عمرو الخضري يكشف لـ "دوت الخليج الفني" موقفه من تطور الذكاء الاصطناعي في الغناء وأعماله الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد العالم تطورًا تكونولچيًا خطيرًا في جميع المجالات مما ساعد على وجود طفرة في عالم الغناء، حيث بدأ هذا التطور بتمكين الذكاء الاصطناعي من استنساخ الأصوات والتلاعب بها في مجال الغناء.

وأوضح عمرو الخضري في تصريح خاص لـ دوت الخليج موقفه من الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي قائلًا:"بتعامل مع التطور التكنولوجي زي أي حاجة بتطور لأن التطور دة أمر طبيعي وكل فترة بيحصل حاجات جديدة في صناعة الموسيقى وموضوع الذكاء الأصطناعي أنا بشوف من وجهه نظري أن مهما حصل تطور تكنولوجي هيفضل دايما صوت الأنسان أو اللي بيغني نفسه هو الأصلي باحساسه وبطريقة غناه، إنما الذكاء الأصطناعي عمره ما يصنع احساس أو طريقة غناء تغنينا عن الشخص ذات نفسه مهما تطورت التكنولوجيا".

وكشف الخضري عن تعاونات جديدة ينتظرها ويتعاون فيها مع عدد من المطربين حيث قال:"و الجديد اللي جاي إن شاء الله، عامل أغنية للفنان الكبير مروان خوري، وأغنية للفنانة هيفاء وهبي، وأغنية للفنان صابر الرباعي، وأغنية للفنانة لنداء شرارة، وأغنية لـ رامي عياش، وأغنية لـ مدحت صالح".



آخر أعمال عمرو الخضري



وكانت آخر أعماله أغنية "هيجيلي موجوع" وجاءت كلماتها كالآتي:"هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان

‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان

‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه

‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه

‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش

‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش

‎ده انا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش

‎مسكين وغلبان..

‎قالولي بعديك خلاص ضاع

‎اه ياعيني عشمان.. قولوله خلصانه

‎ب وداع

‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي

‎ومفيش

‎الصورة بوضوح.. بقت بيموت "وانا بعيش