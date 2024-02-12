ريم مصطفى باطلالة ساحرة بالأسود في أحدث جلسة تصوير

القاهرة - محمد ابراهيم - خضعت النجمة ريم مصطفى لجلسة تصوير جديدة من أجل الظهور على غلاف احدى المجلات الصادرة باللغة الانلجيزية، وظهرت ريم في جلسة التصوير باطلالة جذابة مرتدية فستان أسود قطيفة أظهر جمالها بشكل كبير،

أعمال ريم مصطفى المقبلة

وتنتظر ريم مصطفى عرض فيلم أهل الكهف في موسم صيف 2024 السينمائى بعدما طرح صناعه البوسترات الدعائية والاعلان عن موعد طرحه في دور العرض، حيث انتهت من تصويره العام الماضى، وتجسد خلال أحداثه شخصية جارية تمر بالعديد من المواقف التي تجعلها تتخذ مسارًا.

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

تفاصيل برومو فيلم أهل الكهف

ظهر خلال برومو فيلم «أهل الكهف» عدد كبير من أبطال العمل، والعديد من اللقطات والأحداث المثيرة التي سيطر عليها الأكشن والإثارة، وظهر الفنان خالد النبوي هو والفنان محمد ممدوح قائدين لجيوش ويخوضان حربًا ومعارك عديدة لتحرير الأراضي، حيث يعيشان في صراعات وملحمة قوية.

قصة فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران «مشلينيا» و«مرنوش» الهاربان من بطش الملك «ديقيانوس»، وثالثهما راعي الغنم «يمليخا» وكلبه «قمطير».

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

آخر أعمال ريم مصطفى

يذكر أن ريم مصطفى قدمت في رمضان الماضي مسلسل سره الباتع المستوحي من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشاركت فى بطولته إلى جانب أحمد فهمى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، وعدد آخر من الفنانين.