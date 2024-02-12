انت الأن تتابع خبر أحمد حلمي وهنا الزاهد في مسلسل فبركة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشارك الفنان المصري، أحمد حلمي، في مسلسل إذاعي، يحمل اسم "فبركة"، من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك، على محطة "نجوم fm".



وتدور أحداث المسلسل "فبركة" في إطار كوميدي؛ إذ يقدم حلمي شخصية المذيع قبل أن يجد نفسه هو الـ"ترند".



ويشارك حلمي في بطول المسلسل كل من: هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، محمد رضوان وعلي صبحي.



كما تشارك الإعلامية إنجي علي، كضيفة شرف العمل، وهو من تأليف نوران نصار، وإخراج صفي الدين حسن.



وقالت نوران نصار، إن المسلسل يتناول ظاهرة الـ"ترند" ومحاولة بعض القنوات لتحقيق مشاهدات عالية حتى لو كان مبنيا على "فبركة".



وفي سياق آخر، شوّق الفنان أحمد حلمي، جمهوره لمسرحيته الجديدة "تييت"، المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في منطقة "بوليفارد سيتي".



ونشر حلمي البوستر الدعائي للمسرحية عبر حسابه في منصة "إنستغرام"، وبدا خلاله بمظهر مضحك، بسبب ارتدائه ملابس ممزقة وغير متناسقة، وأرفقه بتعليق كشف خلاله موعد عرض المسرحية، مع أمنياته أن تحظى بإعجاب الجمهور.



وقال حلمي في تعليقه: مسرحية تييت، من موسم الرياض على مسرح بكر الشدي، ابتداء من يوم 6 فبراير يا رب تعجبكم .