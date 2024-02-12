في ذكرى ميلاد الضيف أحمد.. محطات في حياته

القاهرة - محمد ابراهيم - صادف اليوم ذكرى ميلاد واحد من أبرز نجوم الكوميديا وأهم أعضاء ثلاثي أضواء المسرح وهو الفنان الضيف أحمد الذي ولد في مثل هذا اليوم 12 فبراير 1936 وتوفي في 16 إبريل 1970.

من هو الضيف أحمد؟



الضيف أحمد الضيف هو ممثل كوميدي مصري ولد بمصر في 12 فبراير عام 1936 من مدينة تمى الأمديد بالدقهلية، تخرج من كلية الآداب قسم اجتماع عام 1960.

مسيرته الفنية

بدأت قصة الضيف أحمد مع الفن، فمثل في مسرح الجامعة، تحت إدارة الفنان فؤاد المهندس، وحصل على العديد من الجوائز على أدواره، ولم يكتفِ بذلك، بل عمل على إخراج العديد من المسرحيات، ومنها روائح المسرح العالي، وبعدها اختاره الفنان "فؤاد المهندس" لأداء دور في مسرحية "أنا وهو وهي"، كما قدم الفنان العديد من المسرحيات، منها مسرحية "طبيخ الملائكة" و"زيارة غرامية"، و"الراجل اللي اجوز مراته" وهي المسرحية التي أخرجها بنفسه لفرقته.

كما أخرج الضيف أحمد، العديد من المسرحيات العالمية، ومنها "الغربان" ومسرحية "الإخوة كارامازوف" و"الفريد يغني"، وبدأت شهرته الحقيقية مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1967، وكان بالنسبة لفرقته، قائدها وصاحب الرؤية الفنية الواضحة لها.

بالإضافة إلى ذلك، قدم ما يقرب من 40 فيلمًا، وأشهر هذه الأفلام "شباب مجنون جدًا" و"شاطئ المرح"، و"المجانين الثلاثة"، وقدم مشهدًا واحدًا فقط في فيلم "عروس النيل" وعلى الرغم من قصر المشهد، ولكنه علق في أذهان الجمهور ويتذكره الناس، كذلك ابتكر شخصيات كوميدية جميلة، ومنها "كوتوموتو" التي اشتهرت كثيرًا، وأصبحت كلمة يقولها الكثير من الناس.

لم يكتفِ الضيف بالإخراج والتمثيل، بل عمل أيضًا على تلحين العديد من استكتشات أفلامه وأفلام زملائه، وأشهرها تلحينه لجميع اسكتشات فيلم "30 يوم في السجن" واسكتشات فيلم "يا ماما حواء يا بابا آدم".

أيضًا كتب العديد من الأعمال، وأبرزها "ربع دستة أشرار" والتي قام بدور البطولة فيه أستاذه الفنان فؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي وشويكار.

بالإضافة إلى الأفلام والتأليف والإخراج، كانت له عدد قليل من المسلسلات التلفزيونية، ومنها، مسلسل "تركة جدو" الذي تم إنتاجه عام 1965، ومسلسل "شرف المهنة" الذي تم إنتاجه في نفس العام، أما الفوازير فقدم مع فرقته "فوازير ثلاثي أضواء المسرح" عام 1968، وفوازير "وحوي يا وحوي" عام 1969.



أعمال الضيف أحمد

وعلى مدار تاريخه الفني قدم الضيف أحمد عددًا من الأفلام الناجحة، مثل، منتهى الفرح، القاهرة فى الليل، عروس النيل، آخر شقاوة، مطلوب زوجة فورا، أنا وهو وهي، آخر جنان، الشقيقان، هى والرجال، رجل وامرأتان، رحلة السعادة، مراتى مدير عام، شاطئ المرح، شقة الطلبة، شنطة حمزة، شباب مجنون جدا، نورا، إضراب الشحاتين، العريس الثاني، الزواج على الطريقة الحديثة، 3 نساء، نشال رغم أنفه، العميل 77، 30 يوم فى السجن، هاربات من الحب، المجانين الثلاثة، فرقة المرح، وغيرها من الأعمال التى تركت بصمة متميزة في تاريخ السينما المصرية.

وفاته

رحل الفنان الضيف أحمد عن عالم الكوميديا وعمره لا يتعدى ال34 عامًا في 16 أبريل عام 1970 أثناء تحضيرهم لتقديم مسرحية "الراجل اللي اجوز مراته" حيث كان يقوم بدور الرجل الميت، وهو آخر مشهد في المسرحية.فمنذ بداية الضيف أحمد من خلال مسرح الجامعة وهو يمارس عددا من الفنون، وكانت بداية شهرته بعد أن تخرج فى كلية الآداب قسم اجتماع عام 1960، واختاره الفنان فؤاد المهندس لأداء دور فى مسرحية "أنا وهو وهي"، ثم اتجه لإخراج أهم وأشهر المسرحيات العالمية، من بينها "الغربان، والإخوة كرامازوف، والفريد يغنى"، وجاء تأسيس فرقة ثلاثى أضواء المسرح عام 1967، ليصبح صاحب الرؤية الفنية المسيطرة، ثم قام بإخراج أول مسرحية متكاملة لفرقته، وحملت عنوان "كل واحد وله عفريت"، ثم قام بالمشاركة فى إخراج وكتابة مسرحيات "طبيخ الملائكة، وحدث فى عزبة الورد، وحواديت، وبراغيت، وأحدث امرأة في العالم وكتب قصة فيلم "ربع دستة أشرار" بطولة فؤاد المهندس وشويكار، كما قام بتلحين اسكتشات فيلم "30 يوم فى السجن".