وزيرة الثقافة تلتقي رئيس هيئة الترفيه السعودية لبحث سُبل التعاون

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المستشار ترك آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين، خلال الفترة المقبلة، بحضور السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



في بداية اللقاء، رحبت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالمستشار ترك آل الشيخ في القاهرة، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأضافت أن اللقاء تناول سُبل دعم التعاون المشترك في عدة مجالات وآليات التنفيذ بشراكة ثلاثية بين وزارة الثقافة وهيئة الترفية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مجالات المسرح والسينما والغناء.

مد أواصر التعاون بين مصر والسعودية بسبب هيئة الترفيه



من جانبه، أكد آل شيخ، حرصه على مدّ أواصر التعاون مع وزارة الثقافة خلال الفترة المقبلة، من خلال برنامج أنشطة مقترح أقامته بين القاهرة والرياض يشمل أقامة عروض مسرحية بنصوص مصرية، وحفلات موسيقية وغنائية بين البلدين.

وأكد آل شيخ، أن مواسم الرياض السعودية تعتمد في معظم فعالياتها على فنانين وكوادر فنية مصرية في العزف والغناء والإخراج بمشاركة كبار الفنانين المصريين.

تركي آل شيخ وحفل جوي أوردز

ومن ناحية آخرى، أقيم منذ فترة حفل توزيع جوائز جوي أوردز تحت قيادة المستشار تركي آل شيخ، وأعلن في وقتها عن منح جائزة "الإنجاز مدى الحياة" للفنان انطوني هوبكنز " حيث نشر صورته بصحبة "انطوني" وهو يسلمه الجائزة وكتب: "جائزة الإنجاز مدى الحياة للفنان انطوني هوبكنز في حفل جوي اوورد 2024" كما أرفق رابط البث المباشر للحفل.

فعاليات حفل جوي أوردز

أقيم منذ فترة حفل توزيع الجوائز جوي أوردز - joy awards وتوافد النجوم من مختلف أنحاء العالم إلى الحفل حيث أن قائمة المدعوين ليست مقتصرة على بلد واحدة فتضم زاك سنايدر، جلوريا ماينور، مارتن لورنس، سلمان خان، جون سينا،مارك والبرغ، جورجينا رودريجز، انتوني هوبكنز بالإضافة لـ هالة صدقي، اياد نصار، دينا الشربيني، دنيا وايمي سمير غانم، درة، شيكو، دياب، بدرية طلبة، بيومي فؤاد، حسن الرداد وعدد آخر من النجوم.

وفي سياق متصل، تضمن حفل جوي أورد 5 فئات وهم السينما، الموسيقى، المؤثرين، الرياضة والمسلسلات وتُمنح الجوائز من قبل الهيئة العامة للترفيه بناءً على تفضيلات الجمهور ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز اليوم على الفائزين.