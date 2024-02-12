في ذكراه.. تعرف على عدد زيجات عمر الحريري

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الحريري، والذي أحب التمثيل وأخلص له فأحبه الجمهوره فكانت مكافأته الأعظم من محبيه باحترامه، هو يعد من علامات الفن المصري، بأدواره البارزة وشخصياته المتعددة التي قدمها خلال مشواره الفني سواء في المسرح والسينما والتليفزيون، تميز ابأدواره الطيبة فى معظم أعماله وروحه المرحة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد زيجات عمر الحريري..

زيجات عمر الحريري

تزوج الفنان عمر الحريري، 3 زيجات، الأولى آمال السلحدار وأنجب منها «نيفين»، والزيجة الثانية نادية فؤاد باشا سلطان، وأنجب منها «ميريت»، والزيجة الثالثة من الفنانة المغربية رشيدة، وأنجب منها أصغر بناته «بريهان»، وأطلق عليه «أبوالبنات» وأحب هذا اللقب.

حياة عمر الحريري الشخصية

ولد عمر محمد صالح الحريري "عمر الحريري" 12 فبراير 1926، درس في المعهد العالي للتمثيل العربي وتخرج في نفس دفعة الممثل شكري سرحان عام 1947م، كانت بدايته الفنية من خلال عمله بالمسرح القومي الذي قدم فيه عدة مسرحيات ناجحة ثم عمل في عدة مسارح وقدمه للجمهور الفنان الراحل يوسف وهبي في مسرحياته، عام 1950 شهد أول لقاء بين عمر الحريري وكاميرات السينما حين ظهر في أول أفلامه (الأفوكاتو مديحة) أمام مديحة يسري ويوسف وهبي عام 1950م، توفي في مستشفى الجلاء العسكري يوم الأحد 16 أكتوبر 2011 الموافق 18 ذو القعدة 1432 هـ. وقد شيعت جنازته عقب صلاة الظهر بمسجد أبو بكر الصديق بمساكن شيراتون.

وصية عمر الحريري

عاني عمر الحريري من مرض سرطان العظام، وحرص أبناءه إخفاء حقيقة مرضه حتى لا يصاب بحالة نفسية سيئةوقالت ابنته الفنانة ميريت الحريري في لقاء تليفزيوني: "أنا خبيت عليه المرض ومكنش حد يعرف، ولما دخل المستشفى كان خلاص بقى، أنا دخلتله مرة وكان لسه فايق بس مكنش مظبوط، مسكت إيده كده فقالي: على فكرة أنتي وحشتيني، فقولتله: يا حبيبي ما أنا جنبك أهو، فقالي: أنا راضي عنك، وبعدين دخل في غيبوبة قبل رحيله "كما كشفت ميريت عن وصية والدها الأخيرة قائلة: "كان بيقولي متعمليش حاجة أبدا أخجل منها".

أعمال جمعت عمر الحريري و«الزعيم» عادل إمام

تعاون الفنان عمر الحريري، والزعيم عادل إمام، في عدد من العروض المسرحية، وكانت تربطهما علاقة وطيدة مليئة بالحب والاحترام، فقدما سويا مسلسل «أحلام الفتى الطائر»، ومسرحيتي «شاهد مشافش حاجة»، و«الواد سيد الشغال».