نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه "الله يوفق" بتوقيع عزيز الشافعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمد شاهين لإصدار أغنية جديدة بعنوان "الله يوفق" على منصة يوتيوب كفيديو كليب يوم الأربعاء القادم.

أغنية الله يوفق

أغنية "الله يوفق "من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل.

أخر أعمال محمد شاهين

وأطلق الفنان محمد شاهين مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "متعشم في مين" عبر منصة يوتيوب، وتتميز بكلمات من تأليف مودي نبيل، وألحان وتوزيع موسيقي لأحمد عز، وتميزت بميكس وماستر لماهر صلاح، وتم إخراجها بواسطة أحمد جريزمان.

ويذكر ان أعلن المطرب محمد شاهين، عن أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أنا الفيلم" من فيلم “الإسكندراني”، بطولة النجم أحمد العوضي وإخراج خالد يوسف

ونشر محمد شاهين مجموعة من الصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلًا: “أستنوني إن شاء الله في أغنية فيلم الإسكندراني بطولة النجم أحمد العوضي، والنجمة زينة، والمخرج الكبير أستاذ خالد يوسف، إنتاج أستاذ أحمد عفيفي”.

وأردف شاهين قائلًا: “الأغنية هي أنا الفيلم، كلمات رامي جمال، ألحان عصام كاريكا، توزيع باسم منير، يارب تعجبكم الفيلم هيكون في السينمات يوم 4 يناير، كما نشر مجموعة من الصور التي تجمعه مع صانعي العمل”.