رأي سيرين عبد النور في تقديمها مشاهد القبلات بالمسلسلات

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن وجهة نظرها بخصوص تقديم مشاهد القبلات في المسلسلات، وهو الأمر الذي أصبح شائعًا مؤخرًا في النسخ العربية من المسلسلات التركية.

وأعربت سيرين عبد النور، في تصريحات تلفزيونية، عن رأيها في هذا الموضوع، مشيرة إلى أنها كممثلة ليس لديها مشكلة في تقديم هذه المشاهد إذا اختارها الممثل، ولكنها شخصيًا لا تحب تقديم مشاهد جريئة، خاصة أن زوجها ووالدها لا يحبان هذه الجوانب الجريئة في الأعمال الفنية.

وتحدثت سيرين عبد النور أيضًا عن الجرأة في الأعمال الفنية، مؤكدة أن الفن بحد ذاته يجب أن يكون جريئًا ويقدم قصصًا جديدة للجمهور، وأن الفنان يجب أن يقدم كل ما يطلبه السوق، مع تنوع آراء الجمهور.

وعبرت عن إعجابها بمسلسلات "كريستال" و"ستيليتو"، مشيدة بأداء الأبطال وإطلالات البطلات أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن سيرين عبد النور أطلقت مؤخرًا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "هزهزة"، والذي جاء من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع كينغ، وإخراج ايلي فهد، وإنتاج كرافت ميديا حمدي بدر.