نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المسلسلات الكوميدية رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر العديد من الجماهير شهر رمضان بفارغ الصبر للاستمتاع بمسلسلات الكوميديا، حيث يقضون وقتًا ممتعًا مع عائلاتهم، ويستمتعون بالضحك والتسلية التي تقدمها هذه المسلسلات، إن تلك الأعمال الفنية تعد وسيلة فعالة لتخفيف التوتر والتشويش الذهني، وهي تلقى اهتمامًا كبيرًا بفضل أبطالها الذين يمتلكون الروح الكوميدية والدم الخفيف، مما يساعد الجمهور على نسيان همومهم والاستمتاع بأوقاتهم دون ملل.

مسلسل بابا جه

أكرم حسني يظهر كما عودنا في كل عام رمضان بشخصية كوميدية مبتكرة ومميزة عن السنوات السابقة، ولكن هذه المرة في مسلسل "بابا جه".

أحداث مسلسل بابا جه

وتدور أحداث المسلسل حول هشام الذي يجسد دوره أكرم حسنى رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

أبطال مسلسل بابا جه

ويضم مسلسل بابا جه عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم أكرم حسني، محمود البزاوي، سما إبراهيم، ريم عبد القادر، فريال يوسف، محمد أوتاكا، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

مسلسل فراولة

بعد فترة تزيد عن ثلاث سنوات، قررت نيللي كريم الانضمام إلى عالم الكوميديا مجددًا من خلال مسلسلها الجديد "فراولة".

أحداث مسلسل فراولة

بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة في قراءة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.

أبطال مسلسل فراولة

يضم العمل عدد من النجوم وهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، لبني ونس، جيلان علاء، إيمان السيد، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، توني ماهر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.

مسلسل الكبير أوي

ويواصل أحمد مكي مسيرته الفنية من خلال مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، الذي يعتبر من الأعمال التي ننتظرها بشغف في كل شهر رمضان.

أحداث مسلسل الكبير أوي

ومن المقرر أن يقدم مكي في هذا الجزء، فكرة مختلفة عن باقي أجزاء العمل السابقة، وخاصة أن تناولت أحداث الجزء السابع من «الكبير أوى» وقوع الخلافات والمشاكل الزوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل التي يعانيان منها، في إطار كوميدي.

أبطال مسلسل الكبير أوي

سيشارك في بطولة الجزء الثامن أحمد مكي، إلى جانب بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة أحمد، ليلي عز العرب، مصطفى غريب، مصطفى أبوسريع، وغيرهم من النجوم الذين سيظهرون كضيوف شرف. يتميز المسلسل بتأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج تامر مرسي.

مسلسل لانش بوكس

وينتظر الكثير من الجمهور مسلسل "لانش بوكس" للفنانة غادة عادل التي تقدم لونا جديدا في الكوميديا، ومن المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل.

أحداث مسلسل لانش بوكس

مسلسل «لانش بوكس» تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول ثلاثة سيدات إحداهن ربة منزل، والأخرى تعمل في سوبر ماركت، أما الثالثة فتعمل فى مستشفى، منهن اثنين شقيقتين والثالثة تربطها علاقة صداقة قوية بالاخت الصغرى، وخلال الأحداث يتعرضون للعديد من المفارقات التى تجعلهم يخوضوا مغامرات جديدة ومختلفة.

أبطال مسلسل لانش بوكس

مسلسل «لانش بوكس» تدور أحداثه في إطار 30 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب غادة عادل، جميلة عوض، فدوي عابد، أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، عمرو رمزي، هشام إسماعيل، وهو سيناريو وحوار عمرو مدحت، وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls" الذي عرض منه خمسين حلقة من 2018 حتى 2021 وحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم.