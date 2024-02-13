اليوم..مسلم يطرح أغنية جديدة "غُمة" (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان مسلم لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "غُمة" ومن المقرر طرحها اليوم عبر جميع منصات الإستماع، وأغنية "غُمة" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند، والأغنية بها مشاهد من الفيلم تجمع بين مسلم وبين أبطاله.

وقد روج الفنان مسلم للأغنية عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلاً: "النهاردة الساعة 7 بإذن الله على جميع المنصات أتمني تعجبكم".

استوري مسلم

كلمات أغنية "غمة"

مش واقفه يوم ولا عمرها وقفت يوم على حد.. الباب قدامه هيخرج منه وهعمل سد واللي مبينا يعتبره، دا كان.. دا كان دا كان مولد واتفض غمه غمه غمه غمه.. وانزاحت راحت ثم فرفشت وعيشت حياتي.. نورت الحته الضلمه نورت الحته الضلمه.. خنقه خنقه خنقه.. ولا ينفعوا وقت الزنقه.. مالهوش لزمه وبايعينه.. لو عايز يرجع لأ.. لو عايز يرجع لأ.. احنا بتوع اللي معانا.. نبنيله مكان جوانا.. أما اللي يهمه اذانا.. مطرود ويعيش محروم.. يتمنى يشوفنا قصاده.. هيعيش بعدنا ف حداده.. يتعب وتزيد اعراضه.. ويفضل على نفسه يلوم

حلمه حلمه حلمه.. إنه يقابلني ف حلمه

كنت أنا نعمته ورفضها.. خلي اللي خده يستلمه.. خلي اللي خده يستلمه.. مقلب كان مقلب.. وخلعت أنا منه وبهرب

و قولوله سلام خلصنا.. حبه من القلب اتسرب.. حبه من القلب اتسرب.

أولي التجارب السينمائية لـ مسلم

والجدير بالذكر أنه يعرض حالياً للفنان مسلم فيلم "درويلة" الذي يعد هو أولي تجاربه السينمائية ويشارك في بطولة الفيلم نخبة كبيرة من النجوم وهم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، آيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، مسلم، إبرام سمير، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحي.

وتدور أحداث فيلم «درويلة» في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

ويقدم مسلم خلال فيلم "درويلة" شخصية شاب مطرب إيطالي يواجه حادثة غامضة تقوده لمواجهة شخصيات شريرة، وتتناغم الأحداث مع جو من الغموض والإثارة.

آخر أعمال مسلم

يذكر أن آخر أعمال مسلم فيديو كليب أغنية "ماحبتنيش" وهي من كلمات وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، ومن توزيع محمد جابر.

كلمات أغنية "ماحبتنيش":

انت محبتنيش

فبلآش نكدب على بعض

روح كفآيآك تمثيل

إننا نرجع صعب

بعدي عآيش وبخير

بس سآيبني ف حرب

فيك كآن عشمي كبير

ردتني لسآبع ارض

ايآم ومسيرهآ تعدي

مش فآرق كنت معآك ولوحدي

ايآم لآزم هتنسي

و يآرب تكون مرتآح من بعدي

انت اختآرت تعيش

بس بعيد عني

انسآني يآريت متجيش