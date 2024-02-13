الإطلالة الأولى لجيليان أندرسون من فيلم نتفليكس الجديد Scoop

القاهرة - محمد ابراهيم - فيلم جديد يتنال قصة الأسرة الملكية في بريطانيا تنتجه نتفليكس، يطرح بعنوان Scoop ويركز على حياة الامير أندرو المثير للجدل بسبب علاقاته النسائية.

ونقلت ديلي ميل، الصورة الأولى للنجمة البريطانية جيليان إندرسون التي تشارك في بطولة الفيلم ضمن أحد الشخصيات الرئيسية، مجسدة شخصية أميلي مايتليس.

ويتعاون كيليان مورفي من جديد مع شبكة نتفليكس في مشروع جديد، بظهوره كبطل ومشاركته كمنتج في عمل سينمائي جديد بعنوان Steve.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الفيلم سيكون اقتباس من رواية بعنوان Shy لمؤلفها ماكس بورتر.

عودة Peaky Blinders

وكان قد عزز النجم كيليان مورفي من احتمالات العمل على نسخة سينمائية قادمة من مسلسله الناجح Peaky Blinders بعد أن كشفت مصادر عن عودة جلسات العمل بين مورفي، وكتاب العمل التليفزيوني.

ووفق ديلي ميل، عقد مورفي جلسات عمل مؤخرًا مع ستيفن نايت مؤلف المسلسل، لمناقشة العمل على نسخة سينمائية من المسلسل الناجح.

مدينة ترفيهية

وتستعد شبكة بي بي سي لإستغلال النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "بيكي بلايندرز" على مدار مواسم عرضه المتعددة.

وذلك بعد إعلان شبكة القنوات البريطانية الشهيرة عن نيتها لافتتاح مدينة ترفيهية تستوحى من موقع تصوير مشاهد مواسم المسلسل البريطاني الناجح.

والمدينة الترفيهية الجديدة، ستكون عبارة عن نسخة واقعية من ديكورات المدينة التي شهدت أحداث مسلسل الجريمة والتشويق الشهير، وهي مدينة بريمنجهام.

هذه المدينة هي واحدة من أشهر المدن حاليا في بريطانيا بفضل أحداث المسلسل الشهير، الذي دارت أحداثه في أعقاب فترة الحرب العالمية الأولى.