بعد تكريمها بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الأقصر للسينما.. منى زكي "شرفتوني باختياركم ليا"

القاهرة - محمد ابراهيم - حققت الفنانة مني زكي، نجاحًا هائلًا خلال المنافسة على إيرادات الموسم الشتوي بفيلمها “رحلة 404”، المركز الثاني في شباك التذاكر، وحرصت على توجيه الشكر لـ إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بعد حصولها خلال حفل الختام، الذى أقيم منذ قليل، على أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "رحلة 404".

ونشرت منى زكي، بوستر فوزها بجائزة أفضل ممثلة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: “ممتنة جدًا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على منحي جائزة أفضل ممثلة عن دوري في فيلم (رحلة 404)، شرفتوني باختياركم ليا”.

وتابعت منى: “سعيدة كمان بفوز المخرج هاني خليفة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن نفس الفيلم.. يستحقها عن جدارة طبعًا.. والحقيقة الجوائز دي مش لينا بس لكن لكل فريق عمل الفيلم أمام الكاميرا وخلفها، اللي كان جهدهم لا يقل عن أي حد فينا.. فشكرًا ليكم جميعا”.

قصة فيلم "404"



يعد فيلم "رحلة 404" إضافة قوية إلى مسيرة منى زكي الناجحة، ويؤكد مرة أخرى أنها واحدة من أبرز وجوه السينما العربية،والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي حول إمرأة تقرر التوبة وأثناء ذهابها لأداء مناسك الحج تتعرض لموقف يغير حياتها لتعود لماضيها المليء بالتفاصيل الغير شرعية، وهو ما يدخلها في متاهة كبيرة، وتم تصنيف العمل بسبب هذه الوقائع إلى فوق سن 18 عامًا، أو للكبار فقط.



نجوم فيلم رحلة 404



فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة مني زكي بالإضافة لمشاركة نخبة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما ابراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.